حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وسيول وعواصف على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “تبوك وتيماء”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العلا والعيص وخيبر”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

4 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل ومقق الشنان وبقعاء سميراء”.

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5 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”.

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد وصبيا”.

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7 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء الخبراء ولارس والفوراة والضرية والنبهانية وعقلة الصقور”.

وبين المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ١١ مساءً.

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.