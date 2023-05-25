الصندوق العقاري يكشف أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين

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كشف الصندوق العقاري عن أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين بعد مرور يوم من حلول موعد الصرف.

وفالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول أسباب عدم النزول الدعم لأحد المستفيدين: “يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر, إلى يومين عمل كحد أقصى”.

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بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني

كيفية الاستعلام عن إيداع الدعم السكني؟

-سجل الدخول إلى موقع الصندوق العقاري عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.

-انتقل إلى برنامج سكني.

-انقر التحقق من الأهلية للدعم.

-ادخل البيانات المطلوبة.

-اضغط على الاستعلام.

الصندوق العقاري

وأطلقت وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية عام 2017.

ويقدم الصندوق 9 خيارات متنوعة، منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية.

إضافة إلى خدمة المستشار العقارى وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.