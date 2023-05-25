متى تكون الدورة الشهرية علامة خطر؟.. تعرفي على أهم الأعراض

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توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي يعانين من دورات شهرية “غير طبيعية” يعانين من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الأزمة القلبية أو الرجفان الأذيني.

وفي دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، قال الباحثون إن الدورات المنتظمة تستمر ما بين 22 و 34 يومًا، مما يعكس “الأداء الطبيعي للأنظمة الهرمونية المتصلة بين منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية والمبيضين.

في حين أن تجاوز المدة المحددة ينظر إليه أنه “غير طبيعي”، ويكشف عن مؤشرات مرضية.

قال كبير مؤلفي الدراسة هويجي تشانج، كبير الأطباء والأستاذ في مستشفى نانفانج التابع لجامعة الجامعة الطبية الجنوبية في الصين، إن “زيادة انتشار أمراض القلب في الدول الغربية -مع إصابة 45 في المائة من النساء- أجبرت فريق البحث على فحص العلاقة بين بعض خصائص الدورة الشهرية وأحداث القلب والأوعية الدموية السلبية”.

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ماذا أظهرت النتائج؟

وحلل الباحثون بيانات 58 ألفًا و56 امرأة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ليس لهن تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى 12 عامًا، وكان متوسط أعمارهن 46 عامًا في بداية فترة الدراسة.

ورصد الباحثون خلال فترة الدراسة التي استمرت على مدار 12 عامًا حتى نوفمبر 2020، أكثر من 1600 حالة قلبية وعائية، بما فيها أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والرجفان الأذيني والسكتة الدماغية أو قصور القلب.

وحددوا الدورة الشهرية المنتظمة بما بين 22 إلى 34 يومًا، وخلصوا إلى أن النساء اللائي استمرت دوراتهن الشهرية أقل من 21 يومًا أو أكثر من 35 يومًا ارتبطن بخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19 في المائة.

كما عانين من خطر مرتفع بنسبة 40 في المائة للإصابة بالرجفان الأذيني مقارنة بالنساء اللواتي لديهن دورات طبيعية، وفقًا لما أوردته صحيفة “ذا صن”.

وكانت النساء اللواتي استمرت دورتهن الشهرية أقل من 21 يومًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والرجفان الأذيني والسكتة الدماغية وقصور القلب بنسبة 29 في المائة.

وفي الوقت نفسه، عانت النساء اللواتي تجاوزت فترة الدورة لديهن أكثر من 35 يومًا خطر أعلى بنسبة 11 في المائة للإصابة بأحداث القلب والأوعية الدموية نفسها.

عندما يتعلق الأمر بالرجفان الأذيني، ارتبطت الدورات الشهرية الأقصر بمخاطر مرتفعة بنسبة 38 في المائة، بينما كانت الدورات الأطول مرتبطة بخطر أكبر بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالدورات الشهرية الطويلة.

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عواقب صحية على القلب والأوعية الدموية

قال الدكتور تشانج: “يشير تحليلنا إلى أن النساء المصابات بخلل في الدورة الشهرية قد يعانين من عواقب صحية على القلب والأوعية الدموية، وبالتالي، نحتاج إلى زيادة الوعي بأن الأفراد الذين يعانون من أنماط الدورة الشهرية غير المنتظمة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب”.

وأضاف: “هذه النتائج لها آثار صحية عامة مهمة للوقاية من الرجفان الأذيني والأزمات القلبية بين النساء وتسلط الضوء على أهمية مراقبة خصائص الدورة الشهرية طوال الحياة الإنجابية للمرأة”.

لكن كانت هناك بعض القيود على الدراسة، تتمثل في الاعتماد على المشاركين لتفسير ما إذا كانت الدورة غير منتظمة.

وبسبب عمر المشاركات، لم يستطع الباحثون استبعاد التأثير المحتمل لانقطاع الطمث على الدورات لديهن.

وتوصلت دراسة أجريت في عام 2020 إلى أن النساء اللواتي يعانين من دورات شهرية غير منتظمة أو طويلة كن أكثر عرضة للوفاة قبل سن السبعين.

قال خبراء الصحة إن طول الدورة الشهرية يعتمد على مجموعة كاملة من عوامل نمط الحياة، ونوع وسائل منع الحمل التي تستخدمه المرأة، والإجهاد أو حتى مقدار النوم أو التمارين الرياضية التي تحصلين عليها.