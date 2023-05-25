الشركات الأمريكية تقترض 112 مليار دولار.. هل تتخوف من أمر ما؟

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اقترضت الشركات الأمريكية نحو 112 مليار دولار من البنوك خلال شهر واحد وهو رقم قياسي يأتي نتيجة العديد من الأسباب.

أهم هذه الأسباب هو تحسب الشركات لاحتمال أن تنتهي مواجهة متعلقة بسقف الديون إلى اضطرابات خلال الصيف.

وأصدرت الشركات سندات بتلك القيمة وفقًا لبيانات من منصة ديلوجيك، مقارنة بـ46 مليار دولار في (مايو) 2022.

وقال مصرفيون إن المقترضين يستفيدون إلى أقصى حد من بيئة السوق المزدهرة نسبيًا، استباقًا لأي تقلب يمكن أن ينشأ جراء نفاد محتمل للسيولة النقدية لدى حكومة الولايات المتحدة.

التضخم والدولار

ويصب التضخم المتزايد عادة في صالح الدولار، الذي يجد سببًا للارتفاع مقابل العملات الأخرى، ويجر خلفه أسعار السلع والمنتجات التي تواصل الصعود بلا هوادة.

ولكن ماذا لو توقف التضخم العالمي وتراجع؟ ستعاني الورقة الخضراء وتبدأ في الانخفاض التدريجي، ما يعني استقرار أسعار المنتجات في الأسواق.

ويبدو أن السيناريو السابق سيحدث هذا العام – بحسب الكثير من المتخصصين – الذين أكدوا أن العام الجاري 2023 هو عام انخفاض التضخم وتراجعه.

تراجع التضخم عالميًا

وسيبدأ التضخم العالمي في التراجع، وكانت البداية في بريطانيا، حيث أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء. الوطني، أمس الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمئة في إبريل من 10.1 بالمئة في مارس.

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