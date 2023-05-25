“البيئة” تحدد شروط وضوابط استخدام مصادر المياه السطحية

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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط استخدام مصادر المياه السطحية، وذلك من خلال مشروع طرحته عبر منصة استطلاع.

ويهدف المشروع إلى حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا.

وكذلك حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.

ويشترط المشروع، الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، لإقامة أي منشأة لغرض حصاد المياه أو استخدام مصادر المياه السطحية كليًا أو جزئيًا، وفقًا للمقابل المالي الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

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وتستمر مدة رخصة استخدام مصدر المياه السطحية (خمس) سنوات، قابلة لتجديد وذلك حسب نوع النشاط.

وعنند انتهاء مدة الرخصة يجب على المرخَّص له طلب تجديد الرُّخصة خلال(ثلاثة) أشهر، في حال رغبة الاستمرار باستخدامها.

ويشترط للحصول على تراخيص منشآت حصاد المياه، الالتزام باتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يخص جميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO)).

شروط وضوابط تراخيص إنشاء السدود

يجب الحصول على الترخيص المبدئي لموقع السد من قِبل الوزارة، مع تحديد الغرض من إنشاء السد ونوعه (سطحي- جوفي)، وبما لا يتعارض مع سدود منفذة أو تحت التنفيذ أو مستقبلية للوزارة.

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تراخيص استخدام مصادر المياه السطحية

وأعطت الوزارة لنفسها الحق في إلغاء رخصة استخدام مصادر المياه السطحية أو تعليقها أو تخفيض الكمية المحددة في الحالات الآتية:

– في حال اقتضت أسباب تتعلق بشح المياه، أو نقصها أو طرأت أسباب تتعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة، أو للأسباب المناخية والطبيعية الطارئة.

– في حال قيام المرخص له بنشاط يؤدي إلى تلوث المياه أو مخالفة اشتراطات الرخصة.

-يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حُرمها.

– لا يجوز مزاولة أي نشاط يؤثر على مصادر المياه السطحية، في مواقع المنكشفات الصخرية الجيولوجية، دون الحصول على موافقة الوزارة.

-على المرخص له باستخدام المياه السطحية الالتزام بإجراء تحاليل، وبالتكرار المحدد في الرخصة في مختبر متخصص ومعتمد لدى الوزارة.

-الالتزام بمبدأ ترشيد استخدام مصادر المياه السطحية وحمايتها من التلوث، وموافاة الوزارة عند حدوث تغيرات أو مؤشرات يتم رصدها.

وفيما يتعلق بشروط وضوابط رخصة استخدام مياه البحيرات المتجمعة خلف السدود، ألزمت الوزارة طالب الرخصة بتحديد الغرض من استخدام المياه والتي تنحصر في الأغراض التالية:

1 – أغراض الشرب.

2 – الأغراض الزراعية.

3 – الأغراض الحضرية والتشجير.

4 – الأغراض الصناعية والطاقة.

5 – لأغراض الحقن والتغذية الصناعية.

6 – الأغراض الترفيهية والسياحية والمشروعات التنموية.

7 – على المرخص له تجهيز الموقع بحسب الغرض من الاستخدام، وبأعلى المواصفات الفنية اللازمة.

8 – استخدام المياه بكميات لا تتجاوز الكمية المحسوبة في الموازنة المائية (متر مكعب/يوم).

-الالتزام بكميات المياه المحددة في الرخصة.