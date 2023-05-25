بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 127 وظيفة شاغرة بعدة مناطق “جدة والظهران والدوادمي والخرج”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف
1 – سكرتير “وظيفتان”.
2 – أخصائي مراقبة الجودة.
3 – مشغل معالجة المياه والصرف “وظيفتان”.
4 – مدير التخطيط والتطوير التنظيمي.
5 – ممرض/ ممرضة مسجلة “100 وظيفة”.
6 – مشرف تمريض.
7 – أخصائي مخ وأعصاب.
8 – أخصائي أشعة “5 وظائف”.
9 – استشاري جراحة قلب أطفال.
10 – استشاري أمراض النساء والولادة.
11 – طبيب أخصائي في قسم العيون.
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12 – طبيب أخصائي في قسم انف وأذن وحنجرة.
13 – طبيب عناية حديثي الولادة.
14 – طبيب أخصائي في قسم العيون.
15 – طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة.
16 – طبيب استشاري طب طوارئ.
17 – طبيب باطنية.
18 – طبيب جراحة “وظيفتان”.
19 – طبيب أخصائي تخدير.
20 – مساعد مدير التمريض.
21 – مشرف تمريض.
مكان العمل
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الدوادمي.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
موعد التقديم
– التقديم مُتاح الآن وبدأ أمس الأربعاء بتاريخ 1444/11/04هـ الموافق 2023/05/24م.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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