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بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق
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بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق

بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق

بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق
٠٩:٣١:٥٦ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 127 وظيفة شاغرة بعدة مناطق “جدة والظهران والدوادمي والخرج”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1 – سكرتير “وظيفتان”.

2 – أخصائي مراقبة الجودة.

3 – مشغل معالجة المياه والصرف “وظيفتان”.

4 – مدير التخطيط والتطوير التنظيمي.

5 – ممرض/ ممرضة مسجلة “100 وظيفة”.

6 – مشرف تمريض.

7 – أخصائي مخ وأعصاب.

8 – أخصائي أشعة “5 وظائف”.

9 – استشاري جراحة قلب أطفال.

10 – استشاري أمراض النساء والولادة.

11 – طبيب أخصائي في قسم العيون.

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12 – طبيب أخصائي في قسم انف وأذن وحنجرة.

13 – طبيب عناية حديثي الولادة.

14 – طبيب أخصائي في قسم العيون.

15 – طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة.

16 – طبيب استشاري طب طوارئ.

17 – طبيب باطنية.

18 – طبيب جراحة “وظيفتان”.

19 – طبيب أخصائي تخدير.

20 – مساعد مدير التمريض.

21 – مشرف تمريض.

مكان العمل

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الدوادمي.

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن وبدأ أمس الأربعاء بتاريخ 1444/11/04هـ الموافق 2023/05/24م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الخدمات الطبية الخرج الدوادمي الظهران القوات المسلحة جدة وظائف خالية وظائف شاغرة

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