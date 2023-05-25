بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 127 وظيفة شاغرة بعدة مناطق “جدة والظهران والدوادمي والخرج”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1 – سكرتير “وظيفتان”.

2 – أخصائي مراقبة الجودة.

3 – مشغل معالجة المياه والصرف “وظيفتان”.

4 – مدير التخطيط والتطوير التنظيمي.

5 – ممرض/ ممرضة مسجلة “100 وظيفة”.

6 – مشرف تمريض.

7 – أخصائي مخ وأعصاب.

8 – أخصائي أشعة “5 وظائف”.

9 – استشاري جراحة قلب أطفال.

10 – استشاري أمراض النساء والولادة.

11 – طبيب أخصائي في قسم العيون.

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12 – طبيب أخصائي في قسم انف وأذن وحنجرة.

13 – طبيب عناية حديثي الولادة.

14 – طبيب أخصائي في قسم العيون.

15 – طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة.

16 – طبيب استشاري طب طوارئ.

17 – طبيب باطنية.

18 – طبيب جراحة “وظيفتان”.

19 – طبيب أخصائي تخدير.

20 – مساعد مدير التمريض.

21 – مشرف تمريض.

مكان العمل

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الدوادمي.

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن وبدأ أمس الأربعاء بتاريخ 1444/11/04هـ الموافق 2023/05/24م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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