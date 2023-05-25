التأمينات الاجتماعية تُعلن عن خطوات الإعفاء من غرامات التأخير

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليم الخميس، عن خطوات الإعفاء من غرامات التأخير، وآلية إعفاء المنشآت من غرامات الاشتراكات.

خطوات الإعفاء من غرامات التأخير

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يمكن تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر حسابك في تأميناتي أعمال باتباع الخطوات التالية:

1 – الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال.

2 – اختيار المنشأة المطلوبة ثم اختيار “الخدمات المالية” من القائمة.

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3 – اختيار “إعفاء من غرامات التأخير” من قائمة” الخدمات المالية”.

4 – ستظهر بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب والإعفاء ويمكن إرفاق مستند أو كتابة تعليق.

5 – الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار.

6 – اختيار “تقديم”.

بشرى حول تسجيل مدد الاشتراك بأثر رجعي

في الوقت نفسه، أعلنت المؤسسة عن الإجراء الواجب اتباعه بشأن تسديد الاشتراك في نظام التأمينات بأثر رجعي.

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وبينت أنه في حال عدم تسجيل مدة الاشتراك عن طريق جهة العمل يمكنك تسجيل المدد بأثر رجعي بمدة 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة

1 – نموذج عمليات المشترك تحميل.

2 – إرفاق صورة من عقد العمل – قرار التعيين – المباشرة.

3 – إرفاق مسيرات الأجور أو مسيرات البنك (بيان تدرج أجور تؤيد ذلك).

شرط الاستحقاق

– طلب إضافة مدة بأثر رجعي يكون بحد أقصى 24 شهرًا سابقة من تاريخ تقديم الطلب.

خطوات التقديم

1 – الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.

2 – تعبئة البيانات الشخصية.

3 – إرفاق المستندات المطلوبة بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).

4 – التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

5 – لمتابعة طلبك ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب.