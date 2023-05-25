الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حقيقة إيقاف الدعم عن هؤلاء
حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وسيول وعواصف على هذه المناطق
الشركات الأمريكية تقترض 112 مليار دولار.. هل تتخوف من أمر ما؟
بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق
التأمينات الاجتماعية تُعلن عن خطوات الإعفاء من غرامات التأخير
“البيئة” تحدد شروط وضوابط استخدام مصادر المياه السطحية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حقيقة إيقاف الدعم عن هؤلاء

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حقيقة إيقاف الدعم عن هؤلاء

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حقيقة إيقاف الدعم عن هؤلاء
١٠:٠١:٥٩ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إن إيقاف خدمات المستفيد لا يؤثر على الدعم المقدم له من البرنامج.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “لا يؤثر ذلك؛ وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

اقرا أيضًا:

تنبيه عاجل من حساب المواطن حول موعد إيداع دفعة يونيو

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرا أيضًا:

لمن يريد الاستقلال عن أسرته..تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن دفعة مايو من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟

مواد ذات صلة

المزيد
السبت 30 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

السبت 30 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

٠١:١٧ ص، السبت، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
«السعودية للخدمات الأرضية» تكشف سبب تعيين 60 موظفاً أجنبياً وتجاهل المواطنين

«السعودية للخدمات الأرضية» تكشف سبب تعيين 60 موظفاً أجنبياً وتجاهل المواطنين

٠١:٣٨ ص، الخميس، ١٥ يونيو ٢٠١٧
توقيع 15 اتفاقية بقيمة 29 مليار ريال (تفاصيل)

توقيع 15 اتفاقية بقيمة 29 مليار ريال (تفاصيل)

٠٧:٤٥ م، الأثنين، ٢٨ مارس ٢٠٢٢
«الصحة»: إصابة مواطن ثمانيني في بيشة بـ«كورونا»

«الصحة»: إصابة مواطن ثمانيني في بيشة بـ«كورونا»

٠٧:١٧ م، الثلاثاء، ١٢ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *