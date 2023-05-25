استقرار أسعار الذهب عالميًا.. لهذا السبب

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل ترقب التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1958.60 دولار.

ويحاول المعدن الأصفر التعافي من عمليات بيع سابقة، لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار.

ضعف الدولار

وأمس، استغل الذهب الضعف الذي يعاني منه الدولار الأمريكي وصعد، وسط استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1977 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الفورية عند مستوى 1975 دولار للأوقية.

واقترب الدولار من تحقيق أعلى مستوى له خلال شهرين، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون شراء العملة التي تمثل ملاذًا آمنًا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

ورغم ضعفه الذي تسبب في صعود الذهب، فقد وصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا.

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