النفط يتراجع.. و”برنت” عند 78 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط تراجعًا جديدًا، اليوم، في التعاملات الآسيوية المبكرة، في الوقت الذي تستمر فيه أزمة سقف الديون الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1 %، إلى 78.31 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي هبط فيه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو 0.2 %، إلى 74.18 دولار.

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف ” أوبك + “.

صعود العقود الآجلة لخام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.2 % إلى 77.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:37 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتًا أو 1.3 % إلى 73.89 دولارًا للبرميل.

في سياق متصل، كشفت أحدث التوقعات عن تسبب الطلب على وقود الطائرات في رفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها العام الجاري.

ومن المتوقع – بحسب الرياض – زيادة الطلب على النفط أكثر من 7 ملايين برميل يوميا خاصة بعد إعادة فتح الصين لاقتصادها.

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