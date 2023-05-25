الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
النفط يتراجع.. و”برنت” عند 78 دولارًا للبرميل
تبدأ اليوم.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة ورياح مغبرة على معظم المناطق
توضيح مهم بشأن وثيقة الضمان الصحي.. ومعلومات لأول مرة عنها
في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على آخر الإجازات المطولة
خدمة اليوم.. 4 خطوات للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة
عطّلت الملاحة.. محاولات لتعويم سفينة عملاقة جنحت في قناة السويس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

النفط يتراجع.. و”برنت” عند 78 دولارًا للبرميل

النفط يتراجع.. و”برنت” عند 78 دولارًا للبرميل

النفط يتراجع.. و”برنت” عند 78 دولارًا للبرميل
٠٨:١٧:٥٩ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط تراجعًا جديدًا، اليوم، في التعاملات الآسيوية المبكرة، في الوقت الذي تستمر فيه أزمة سقف الديون الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1 %، إلى 78.31 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي هبط فيه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو 0.2 %، إلى 74.18 دولار.

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف ” أوبك + “.

صعود العقود الآجلة لخام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.2 % إلى 77.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:37 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتًا أو 1.3 % إلى 73.89 دولارًا للبرميل.

في سياق متصل، كشفت أحدث التوقعات عن تسبب الطلب على وقود الطائرات في رفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها العام الجاري.

ومن المتوقع – بحسب الرياض – زيادة الطلب على النفط أكثر من 7 ملايين برميل يوميا خاصة بعد إعادة فتح الصين لاقتصادها.

اقرأ أيضًا:

النفط يواصل الصعود .. و”برنت” يقفز لـ 78 دولارا للبرميل

الكلمات الدلالية:
النفط برنت خام برنت سعر النفط سعر خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
مؤشر سوق الأسهم يختتم تداولاته قبل إجازة العيد بارتفاع 1%    

مؤشر سوق الأسهم يختتم تداولاته قبل إجازة العيد بارتفاع 1%    

٠٦:٤٤ م، الأثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠١٥
بالصور.. خادم الحرمين يستقبل القادة المشاركين في قمة الرياض

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل القادة المشاركين في قمة الرياض

١١:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠١٥
تنفيذ مشروعين للصرف الصحي برجال ألمع بـ 40 مليون ريال

تنفيذ مشروعين للصرف الصحي برجال ألمع بـ 40 مليون ريال

٠١:٠١ م، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
مفاجأة.. العثور على رفات طفلين داخل حقائب بعد بيعها في مزاد

مفاجأة.. العثور على رفات طفلين داخل حقائب بعد بيعها في مزاد

١١:٠٠ ص، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *