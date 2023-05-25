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تبدأ اليوم.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة ورياح مغبرة على معظم المناطق
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تبدأ اليوم.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة ورياح مغبرة على معظم المناطق

تبدأ اليوم.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة ورياح مغبرة على معظم المناطق

تبدأ اليوم.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة ورياح مغبرة على معظم المناطق
٠٨:١٢:٣٦ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

حالة ممطرة على معظم المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السابعة عشر منذ بداية موسم الأمطار لهذا العام.

وأضاف أن الحالة المتوقعة تستمر لعدة أيام وتشمل معظم مناطق المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد تسبق برياح مثيرة للغبار.

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أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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