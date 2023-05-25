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عطّلت الملاحة.. محاولات لتعويم سفينة عملاقة جنحت في قناة السويس

عطّلت الملاحة.. محاولات لتعويم سفينة عملاقة جنحت في قناة السويس

عطّلت الملاحة.. محاولات لتعويم سفينة عملاقة جنحت في قناة السويس
٠٧:٤٥:٥٣ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

جنحت، صباح اليوم الخميس، سفينة ترفع علم هونج كونج في الجزء الجنوبي لقناة السويس، محتجزة وراءها عددًا من السفن.

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السفينة احتجزت وراءها 4 سفن

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أعلن وكيل الشحن “لِيث إيجينسيز”، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر تاركة وراءها 4 سفن على الأقل.

ونقلت رويترز عن وكالة شحن، أن زوارق القطر تحاول تعويم السفينة الجانحة والتي تسمى “شين هاي تونج 23″، بقناة السويس.

ءوعند الكيلومتر 159/الساعة 04:00″، جنحت السفينة، واحتجزت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة.

وذلك إضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00 صباحًا.

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السفينة متوقفة وغير قادرة على الحركة

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

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