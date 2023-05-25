في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على آخر الإجازات المطولة

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بانتهاء اليوم الدراسي، اليوم الخميس، يدخل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة في إجازة تستمر لمدة أربعة أيام.

ويحصل الطلاب الأحد القادم على آخر الإجازات المطولة في الموسم الدراسي الحالي.

وستكون الإجازة المجدولة ضمن التقويم الدراسي لوزارة التعليم يومي الأحد والاثنين 8 و9 من ذي القعدة 1444 هـ، الموافقين 28 و29 من مايو 2023.

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الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع اختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 من يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

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