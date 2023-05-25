خدمة اليوم.. 4 خطوات للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة.

خطوات الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من طلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – اختر النوع واضغط “إرسال”.

2 – أدخل المعلومات الشخصية ومعلومات النشاط والعنوان.

3 – استكمل جميع المرفقات المطلوبة.

4 – اضغط على “أرسل”.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966114633000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.