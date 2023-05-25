لهذا السبب.. استمرار إغلاق سوق الصواريخ بجدة لأجل غير مسمى

تواصل – فريق التحرير:

استمر إغلاق مجمع أسواق الصواريخ في جدة، وذلك في أعقاب نشوب حريق به للمرة الثانية في غضون 10 أيام.

وأفادت صحيفة “عكاظ”، أن عملية الإغلاق ستستمر لحين تعديل المخالفات المرصودة في جانبي السلامة والتنظيم؛ تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذي عقد في جهة الاختصاص.

وشددت على ضرورة التزام كافة الأسواق الشعبية في المحافظة بتوفير اشتراطات السلامة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق والتخزين والنظافة العامة، والتشغيلية.

وتبلغ مساحة مجمع أسواق الصواريخ 9 كيلومترات مربعة، وقدر مختصون حجم مبيعاتها بنحو 400 مليون دولار سنويًا.

وأوضحت الصحيفة أن رفع مستوى السلامة وتطبيق اشتراطات الأسواق الشعبية سيتم تطبيقه على بقية الأسواق في المحافظة.

ومنها: سوق البوادي، ومحمود سعيد الشعبي، والشاطئ، وكافة الأسواق الشعبية المشابهة.

وكانت أمانة جدة عمدت إلى إغلاق مداخل مجمع أسواق الصواريخ جنوبي المحافظة التي تضم 27 سوقًا ومجمعًا تجاريًا مختلفة الأنشطة بعد نشوب حريقين.

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اشتراطات الأسواق الشعبية

وتتضمن اشتراطات الأسواق الشعبية عدة متطلبات منها:

1 – متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق، وتضم تركيب طفايات الحريق وصيانتها وحظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه يجب استبداله برشاش جديد معتمد.

2 – ويجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.

3 – الالتزام بتطبيق كل المتطلبات الكهربائية في كود البناء السعودي مشتملاً على متطلبات الكود السعودي، والتركيبات الكهربائية لأنظمة الكشف والحماية من الحريق.

4 – إلى جانب متطلبات التخزين والنظافة العامة وهي:

5 – أن يكون الموقع نظيفًا وخالياً من تراكم المواد القابلة للاحتراق.

6 – أن يكون التخزين منظمًا ومرصوصًا بشكل مستقر، وأن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى.

إضافة إلى منع التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة 3م من المبنى المجاور.

7 – أن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من موادٍ غير قابلة للاحتراق.

ويحظر تخزين المواد في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات والغرف الميكانيكية والكهربائية.

وتوفير حاويات النظافة مخصصة لفرز النفايات.

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المتطلبات التشغيلية

ومن المتطلبات التشغيلية:

-الالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز في مكتب إدارة الأسواق الشعبية.

-وجود عقد نظافة.

-منع ممارسة أنشطة خارج حدود الأسواق.

-عدم استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد لعرض أو بيع المنتجات ما لم يتم الترخيص بذلك.

-وتكون الأرضيات مقاومة للانزلاق ذات سطح مستوٍ خالٍ من التشقق والحفر، من مواد غير منفذة للماء وتكون سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.

وتغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.

والالتزام بتشطيب الجدران والأرضيات بالمحلات والممرات بمواد مناسبة لا تؤثر على الصحة العامة.

وتكون سهلة التنظيف ومانعة للانزلاق، وتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقًا للمواصفات المعتمدة من الأمن العام.