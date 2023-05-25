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توضيح مهم بشأن وثيقة الضمان الصحي.. ومعلومات لأول مرة عنها
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توضيح مهم بشأن وثيقة الضمان الصحي.. ومعلومات لأول مرة عنها

توضيح مهم بشأن وثيقة الضمان الصحي.. ومعلومات لأول مرة عنها

توضيح مهم بشأن وثيقة الضمان الصحي.. ومعلومات لأول مرة عنها
٠٨:٠٩:١٣ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر مجلس الضمان الصحي معلومات عن وثيقة الضمان الأساسية، مؤكدًا أنها تغطي تكاليف علاج الحالات النفسية لتعاطي الكحول أو المخدرات.

وقال المجلس في “إنفوجراف”، إن الوثيقة تغطي كذلك تكاليف الكشف والتشخيص لعلاج الحالات النفسية لتعاطي الكحول أو المخدرات (لا يشمل التقويم التأهيل ) والعديد من الأمراض النفسية الأخرى.

وأوضح أن الحد الأقصى هو 50 ألف ريال طوال مدة الوثيقة.

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تنبيه عاجل حول تغطية وثيقة الضمان الصحي لعلاج الأسنان

وفي وقت سابق، أوضح مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية توفر منافع لخدمات علاج الأسنان والحالات الطارئة مثل (جذور الأسنان) بهدف تحسين صحة الأسنان للمستفيدين.

تفاصيل تغطية علاج الأسنان في وثيقة الضمان الصحي الأساسية

1- علاج الأسنان الأساسي والوفاتي

حتى 1200 ريال بدون نسبة تحمل.

2- علاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة

حتى 800 ريال بنسبة تحمل 20%.

خدمات علاج الأسنان المشمولة

1- فحص ومعاينة سنوية.

2- استشارات.

3- تنظيف سنوى (يشمل الفلورايد).

4- فحوصات طبية.

5- تنظيف وتلميع الأسنان عند الحاجة.

6- علاج اللثة.

7- خلع الأسنان.

8- الحشوات.

9- بعض الإجراءات التجميلية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الضمان الصحي المملكة وثيقة الضمان الصحي

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