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اليوم آخر موعد لتقديم الاعتراضات على حركة النقل الخارجي للمعلمين

اليوم آخر موعد لتقديم الاعتراضات على حركة النقل الخارجي للمعلمين

اليوم آخر موعد لتقديم الاعتراضات على حركة النقل الخارجي للمعلمين
٠٧:٣٢:٤٤ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تنتهي، اليوم الخميس، 5 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 25 من مايو 2023، فترة استقبال الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.

وكانت الوزارة قد قررت، فور الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، فتح باب استقبال الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.

آلية الاعتراض على حركة النقل الخارجي

وبدأ تقديم الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين يوم الأحد الماضي، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي اليوم الخميس.

ويمكن لأي شخص تم رفض طلبه في النقل الخارجي الطعن والاعتراض، وذلك بموجب الآلية الجديدة المعتمدة من الوزارة.

وذلك بهدف تسهيل الأمور على المتقدمين والمتقدمات للنقل الخارجي، وتعزيز الشفافية والوضوح والعدالة في كافة الإجراءات المتبعة بموجب نظام النقل الخارجي.

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خطوات ما بعد حركة النقل الخارجي

والخميس 18 من مايو، أعلنت الوزارة نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وأوضحت أنه من المطلوب على كل معلم ومعلمة اتباع 5 خطوات مهمة لإتمام عملية النقل الخارجي بنجاح، وهي:

1 – الدخول إلى منصة نظام نور وترتيب القطاعات المراد الانتقال إليها بحسب الأفضلية.

2 – طباعة وتحميل استمارة النقل الداخلي بمجرد إغلاق باب تقديم الرغبات.

3 – البدء بالمدرسة الجديدة.

4 – القيام بإجراء إخلاء الطرف عبر حساب مدير المدرسة السابقة في نظام فارس.

5 – استعمال حساب المدير الجديد في نظام فارس.

بالخطوات.. طريقة الاعتراض على حركة النقل الخارجي

1 – تسجيل الدخول إلى نظام نور.

2 – كتابة اسم المُستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

3 – الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

4 – اختيار استعلام عن حركة النقل الخارجي برقم الهوية.

5 – ستجد أسفل الصفحة كلمة للاعتراض أنقر هنا.

6 – إدخال البيانات كاملة بطريقة صحيحة.

7 – الضغط على حفظ وإرسال.

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أكثر من 31 ألف شاغل للوظائف التعليمية

وحسب وزارة التعليم، فإن النتائج الرسمية، بيّنت أن حوالي 45% من المتقدمين والمتقدمات تم تضمينهم في حركة النقل الخارجي بين مختلف المناطق والمحافظات بالمملكة.

وهو ما يمثل أكثر من 31 ألف شاغل للوظائف التعليمية، وقد تحققت الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.

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