الأحد.. اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين رسميًا

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تغلق، وزارة التعليم، اليوم الخميس، باب اعتراض المعلمين والمعلمات على نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

الأحد.. اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين

وتستعد الوزارة يوم (الأحد) القادم لاعتماد نتائج الحركة رسمياً التي ستبلّغ بها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

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إجراء حركة النقل الداخلي

كما تتأهب الإدارات التعليمية لإجراء حركة النقل الداخلي وفقاً لنتائج الحركة الخارجية، وذلك اعتباراً من نهاية شهر ذي القعدة الجاري، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1445هـ.

وتقوم الإدارات بسد العجز في التخصصات الدراسية قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.

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الاعتراض على حركة النقل الخارجي تنتهي اليوم

وفور الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، قررت وزارة التربية التعليم فتح باب استقبال الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.

وبداية من الأحد الماضي، ولمدة 5 أيام، حتى اليوم الخميس، فإنه يمكن لأي شخص تم رفض طلبه في النقل الخارجي الطعن والاعتراض، وذلك بموجب الآلية الجديدة المعتمدة من الوزارة.

وذلك بهدف تسهيل الأمور على المتقدمين والمتقدمات للنقل الخارجي، وتعزيز الشفافية والوضوح والعدالة في كافة الإجراءات المتبعة بموجب نظام النقل الخارجي.

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