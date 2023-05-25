الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هذه المستحضرات يمنع دخولها المملكة.. تعرف على شروط ومتطلبات فسح الأدوية
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هذه المستحضرات يمنع دخولها المملكة.. تعرف على شروط ومتطلبات فسح الأدوية

هذه المستحضرات يمنع دخولها المملكة.. تعرف على شروط ومتطلبات فسح الأدوية

هذه المستحضرات يمنع دخولها المملكة.. تعرف على شروط ومتطلبات فسح الأدوية
٠٦:٤٦:٣٤ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أخيراً، حزمة من الشروط والمتطلبات لفسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي.

مستحضرات ممنوع دخولها المملكة

وشددت الهيئة على أنها لن تسمح بدخول المستحضرات ذات الادعاءات الطبية المضللة وغير المثبتة علمياً؛ مثل تخفيف الوزن وزيادة الوزن وغيرها.

وكذلك المستحضرات التي تحمل ادعاءات جنسية، ومشتقات الدم واللقاحات، والأدوية التي يلزم استخدامها تحت إشراف طبي.

والخلطات العشبية والتركيبات مجهولة المكونات والمصدر واللقاحات البيطرية والأدوية المخدرة وذات أحكام خاصة البيطرية.

كما يمنع فسح المنتجات والمواد المحظور استخدامها دولياً ومحلياً.

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متطلبات فسح منتجات التجميل للاستخدام الشخصي

وأوضحت الهيئة أن متطلبات فسح منتجات التجميل للاستخدام الشخصي تتطلب تعبئة نموذج طلب الفسح الشخصي، وصورة من فاتورة الشراء، وصورة من بوليصة الشحن، وترفق الطلبات عبر البريد الإلكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم إكمال الإجراءات اللازمة للفسح.

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متطلبات فسح المستحضرات الواردة مع الركاب القادمين للمملكة

وقالت الهيئة إن متطلبات فسح المستحضرات الواردة مع الركاب القادمين للمملكة: إذا كانت الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة بحوزة أحد أقارب المريض فتؤخذ صورة من إثبات الهوية له.

وإن كانت مع غيرهم فيجب أيضاً إرفاق ما يثبت موافقة المريض، وسيتم رفض فسح الكمية الزائدة عن حاجة المريض؛ وفقاً لإجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكميات المنصوص عليها في الوثيقة المنظمة لذلك، وفقًا لـ”عكاظ”.

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مهمة فسح الإرساليات

وأكدت الهيئة – وفقاً لمسودة التنظيم الجديد – أن مهمة فسح الإرساليات التي ترد بصفة شخصية سواء مع الركاب أو عن طريق البريد السريع خاضعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على حسب محاضر الاجتماعات التي تمت بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وفي حال تمّت إحالة الإرسالية إلى الهيئة، سواء بطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو صاحب الإرسالية، سيتم تطبيق هذه الشروط والمتطلبات.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتوجب على صاحب الطلب أن يتأكد من أن الشراء عبر المصادر الموثوقة والمرخصة في بلد الشراء، ويجب أن يتم الشحن للمملكة مباشرة.

ولا تضمن الهيئة سلامة وفعالية وجودة المستحضرات غير المسجلة والمطلوب فسحها بصفة شخصية، كما لا تضمن خلوها من الكحول أو مشتقات الخنزير.

وأشارت إلى ان الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لا يلزم لفسحها وجود تقرير طبي، فإنه من مسؤولية صاحب الطلب استشارة الطبيب المختص قبل استخدامها.

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أدوية لا يُسمح بنقلها عبر شركات النقل

وأكدت أنه لا يُسمح بنقل الأدوية المخدرة والنفسية الخاضعة للرقابة عن طريق شركات النقل السريع أو البريد.

وفندت الهيئة الكمية المسموح بفسحها للاستخدام الشخصي بأن الأدوية الوصفية وغير الوصفية من الفيتامينات والمستحضرات الصحية والعشبية والمكملات الغذائية البشرية والبيطرية بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر، كما هو مسجل في طريقة المستحضرات الصحية والعشبية المكملات الغذائية البشرية والبيطرية، ولا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة.

وأوضحت أن الكمية المسموح بفسحها للاستخدام الشخصي هي 20 عبوة من إجمالي الكمية المستوردة على ألا يتجاوز وزنها 15 كجم.

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السماح بالأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة للمسافرين

مضيفه انه يسمح بالأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة للمسافرين؛ وفقاً لإجراءات وضوابط محددة وتكفي لمدة 30 يوماً كحد أقصى أو مدة إقامة المريض في المملكة أيهما أقل.

ويحق للهيئة الاستثناء من شرط المدة في حالة عدم توفر الدواء المطلوب أو بديلة في السوق المحلية، على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول.

موافقة الهيئة قبل الشراء عبر الإنترنت

وفي حالة أن الكمية زادت عن 15 عبوة من الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري يجب إصدار إذن استيراد من الهيئة وتعامل معاملة الإسطبلات والمزارع لتربية المواشي والمشاريع.

كما تضمنت المسودة أنه يجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشراء عبر الإنترنت للمنتجات التي سترد عبر البريد السريع.

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شروط فسح الوصفات البشرية عبر الإنترنت

يتطلب بحسب «الهيئة» إذن استيراد شخصي، وتعبئة نموذج طلب الفسح الشخصي، وصورة من الوصفة الطبية أو التقرير الطبي الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب للعلاج، موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصى بها.

ويكون التقرير معتمداً من المؤسسة العلاجية ولم يمضِ على صدوره أكثر من 6 أشهر، وصورة من فاتورة الشراء، وصورة من بوليصة الشحن، وترفق الطلبات أعلاه في البريد الإلكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم إكمال الإجراءات اللازمة للفسح.

شروط فسح الوصفات البيطرية عبر الإنترنت

وبشأن فسح الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري، فيتطلب تعبئة نموذج طلب الفسح الشخصي.

وصورة من التقرير الطبي البيطري الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصى بها وعدد الحيوانات ولم يمضِ على صدوره أكثر من 6 أشهر.

وصورة من فاتورة الشراء، وصورة من بوليصة الشحن، وترفق الطلبات أعلاه في البريد الإلكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم إكمال الإجراءات اللازمة للفسح.

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