الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الأحد.. اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين رسميًا
هذه المستحضرات يمنع دخولها المملكة.. تعرف على شروط ومتطلبات فسح الأدوية
“الدرعية” تحتفي بإنجاز 50 مليون ساعة عمل “دون إصابات”
ألمانيا.. تعرُّض 35 مسجدًا للاعتداء خلال عام 2022
احذروا.. جلوس الأطفال أمام الشاشات لساعات طويلة يصيبهم بهذه الأمراض
اليوم.. بايدن يعيّن الجنرال تشارلز براون رئيسًا لأركان الجيش

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الدرعية” تحتفي بإنجاز 50 مليون ساعة عمل “دون إصابات”

“الدرعية” تحتفي بإنجاز 50 مليون ساعة عمل “دون إصابات”

“الدرعية” تحتفي بإنجاز 50 مليون ساعة عمل “دون إصابات”
٠٦:١٠:٤٧ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

احتفلت شركة “الدرعية”، إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، بإنجازها 50 مليون ساعة عمل “دون إصابات” في كافة مشاريعها.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. أوامر ملكية بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم بينهم محافظا الدرعية ومؤسسة التأمينات

“الدرعية” تلتزم بكافة المعايير الصحية

يأتي ذلك الإنجاز من شركة “الدرعية” نتيجة التزامها بتطبيق كافة المعايير الصحية والسلامة المهنية.

وذلك على الرغم من وجود قوى عاملة يومية تتجاوز 21 ألف عامل يستخدمون أكثر من 1100 قطعة من المعدات الثقيلة.

وقالت الشركة إنه “وفقًا لأعلى معايير ومقاييس السلامة العالمية، يتم بناء كل لبنة في الدرعية تبعًا لشروط أرسى قواعدها فريق السلامة المهنية، لتكون مقياسًا على جودتها”.

اقرأ أيضًا:

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين

الزائر رقم مليون

واحتفلت شركة “الدرعية” في العاشر من مايو الجاري بالوصول إلى الزائر رقم مليون في “مطل البجيري” تجاه رحلتها لاستقطاب 27 مليون زائر سنويًا في عام 2030.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

“الدرعية” تحصل على شهادة “الآيزو”

يشار إلى أن شركة “الدرعية” حصلت مؤخراً على شهادة “الآيزو” تحقيقًا للمعايير الدولية في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية..

مما يجسد التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة التشغيلية؛ لضمان سلامة 21 ألف عامل على كافة مشاريع الدرعية.

وتستلهم شركة “الدرعية” من مكانة وأهمية حي الطريف التاريخي إثراء مخططها التطويري بتضمينها أكثر من 26 معلمًا ثقافيًا يستعرض تاريخ المملكة وإرثها الغني.

الكلمات الدلالية:
50 مليون ساعة عمل آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأيزو الدرعية السلامة المهنية المعايير الصحية شركة الدرعية صندوق الاستثمارات العامة مشاريع الدرعية

مواد ذات صلة

المزيد
وزير خارجية إيران: نُريد التعاون مع المملكة بشأن سوريا واليمن

وزير خارجية إيران: نُريد التعاون مع المملكة بشأن سوريا واليمن

٠٧:٠٦ م، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠١٧
“القروية والإسكان” توفر عشرات الفرص الاستثمارية

“القروية والإسكان” توفر عشرات الفرص الاستثمارية

٠٥:٢٦ م، الأربعاء، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
الإطاحة بـ3 يمنيين لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها خارج المملكة بطرق غير مشروعة

الإطاحة بـ3 يمنيين لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها خارج المملكة بطرق غير مشروعة

٠٣:٢٧ م، الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠٢٢
بالصور.. أمانة جدة تُغلق مطعم “مج اند بين” لاستخدامه موادَّ مجهولة المصدر

بالصور.. أمانة جدة تُغلق مطعم “مج اند بين” لاستخدامه موادَّ مجهولة المصدر

١١:١١ م، الخميس، ١٢ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *