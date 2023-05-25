“الدرعية” تحتفي بإنجاز 50 مليون ساعة عمل “دون إصابات”

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احتفلت شركة “الدرعية”، إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، بإنجازها 50 مليون ساعة عمل “دون إصابات” في كافة مشاريعها.

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“الدرعية” تلتزم بكافة المعايير الصحية

يأتي ذلك الإنجاز من شركة “الدرعية” نتيجة التزامها بتطبيق كافة المعايير الصحية والسلامة المهنية.

وذلك على الرغم من وجود قوى عاملة يومية تتجاوز 21 ألف عامل يستخدمون أكثر من 1100 قطعة من المعدات الثقيلة.

وقالت الشركة إنه “وفقًا لأعلى معايير ومقاييس السلامة العالمية، يتم بناء كل لبنة في الدرعية تبعًا لشروط أرسى قواعدها فريق السلامة المهنية، لتكون مقياسًا على جودتها”.

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الزائر رقم مليون

واحتفلت شركة “الدرعية” في العاشر من مايو الجاري بالوصول إلى الزائر رقم مليون في “مطل البجيري” تجاه رحلتها لاستقطاب 27 مليون زائر سنويًا في عام 2030.

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“الدرعية” تحصل على شهادة “الآيزو”

يشار إلى أن شركة “الدرعية” حصلت مؤخراً على شهادة “الآيزو” تحقيقًا للمعايير الدولية في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية..

مما يجسد التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة التشغيلية؛ لضمان سلامة 21 ألف عامل على كافة مشاريع الدرعية.

وتستلهم شركة “الدرعية” من مكانة وأهمية حي الطريف التاريخي إثراء مخططها التطويري بتضمينها أكثر من 26 معلمًا ثقافيًا يستعرض تاريخ المملكة وإرثها الغني.