ألمانيا.. تعرُّض 35 مسجدًا للاعتداء خلال عام 2022

تواصل – فريق التحرير:

تعرض 35 مسجدًا في عموم ألمانيا للتهديد أو الهجوم بطرائق مختلفة خلال العام الماضي 2022، وذلك وفق تقرير صادر عن الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، بعنوان “هجمات 2022 على المساجد”.

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رسائل إهانة وشتم وتهديد إلى المساجد

وأوضح التقرير، أمس الأربعاء، أن 20 من أصل 35 اعتداء تمت برسائل إهانة وشتم وتهديد إلى المساجد عبر البريد العادي أو الإلكتروني.

وأضاف أن يعضها تم من خلال الكتابة على جدران 7 مساجد، وإلحاق أضرار مادية بـ6 مساجد وحريق متعمد ضد مسجدين.

وذكر التقرير أن 26 مسجدًا من المساجد التي تعرضت للهجوم تعود للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، والآخرون يتبعون لمجتمعات إسلامية مختلفة.

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المساجد تتعرض لهجمات بطرائق مختلفة

كما أفاد التقرير أن 43 مسجدًا في عام 2021 و111 مسجدًا في عام 2020 تعرضت لهجمات بطرائق مختلفة.

ولفت إلى أن الأرقام التي ذُكرت توضح الهجمات المسجلة فقط، وأنه في حال احتساب الهجمات غير المسجلة، فإن الرقم سيزداد.

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