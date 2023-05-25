“يونيسف”: 6 ملايين طفل في اليمن يواجهون المجاعة لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن 6 ملايين من الأطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة، ما لم تتوفر لهم المساعدات العاجلة.

ودعت إلى توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم.

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أطفال اليمن في حاجة لدعم عاجل

وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة على تويتر “ما يقرب من ستة ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، إنهم في حاجة ماسة إلى دعم عاجل”.

وأضاف “حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم”.

كانت المنظمة الدولية قد أعلنت مطلع العام الجاري عن احتياجها العاجل إلى 484 مليون دولار لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن خلال 2023.

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11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية

وبحسب تقرير للمنظمة في أواخر مارس فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت إن من بينهم 2.2 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد.

كان برنامج الأغذية العالمي أعلن الأحد حاجته العاجلة إلى 80 مليون دولار حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن.

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