مفاجأة.. فيتش تضع التصنيف الائتماني لأمريكا تحت المراقبة بسبب أزمة الدين

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في مفاجأة قوية يشهدها الاقتصاد العالمي، وضعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، اليوم الخميس، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة.

تقليل الإنفاق

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى أن هناك المزيد من القضايا العالقة بشأن الدين العام، وقال:”: سنصل لاتفاق بشأن الدين العام وبايدن يعلم أن عليه تقليل الإنفاق”.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، إن التخلف عن سداد الدين سيؤدي إلى الركود، لافتا إلى أن تقليل الإنفاق سينعكس سلبا على الشعب.

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تراجع وول ستريت

وفي الوقت نفسه، بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها، منخفضة، بعد إخفاق البيت الأبيض والنواب الجمهوريين بالكونجرس مجددا في التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين العام مما أبقى المستثمرين في حالة قلق.

ووفقا لوكالة “رويترز”، تراجع مؤشر داو جونز 33.75 نقطة أو 0.10% إلى 33021.76 نقطة، كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 12.62 نقطة أو 0.30% إلى 4132.96 نقطة، وكذلك هبط المؤشر ناسداك 78.35 نقطة أو 0.62 % إلى 12481.90 نقطة، حسب “الاقتصادية”.