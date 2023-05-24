مركبة يجرفها السيل في اليمن.. وهذا ما حدث لركابها؟

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة جرفها سيل في ريف إب باليمن، وذلك بعد محاولة سائقها اجتياز مجراه.

انقلبت على جانبها

وظهرت المركبة في الفيديو المتداول الذى عرضته صفحة الحدث اليمني @Alhadath_Ymn على منصة تويتر ، حيث المركبة ظهرت وهي واقفة على أحد جنبيها، بينما يمر الماء بقوة من تحتها.

وحسب وسائل إعلام، كان على متن المركبة 7 ركاب، فضلا عن السائق، وتمكنوا جميعا من النجاة -بحمد الله-.

فيديو | سيارة جرفها سيل في ريف #إب بعد محاولة سائقها اجتياز مجراه ونجاته و 7 ركاب على متنها#الحدث_اليمني pic.twitter.com/QT56UfbOvv — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) May 24, 2023

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قائد مركبة يحاول النجاة

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو، لقطات لقائد سيارة، يحاول إخراجها من مكان وقوفها، قبل أن تنهال مياه السيل، حاملة معها الكثير من الأخشاب ومواد جرفها السيل.

تفاعل رواد السوشيال ميديا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو، الذي أبرز محاولة قائد السيارة، الإفلات من السيل المنهمر، قبل لحظات محدودة من جرياته بتجاه موقع السيارة.

وتجاوز الفيديو حوالي 85 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويبدو أنه التقط من إحدى الدول الأجنبية، لم تعرف تحديدا.