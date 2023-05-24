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اندلاع حريق بوزارة الدفاع الروسية.. ماذا حدث؟
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اندلاع حريق بوزارة الدفاع الروسية.. ماذا حدث؟

اندلاع حريق بوزارة الدفاع الروسية.. ماذا حدث؟

اندلاع حريق بوزارة الدفاع الروسية.. ماذا حدث؟
٠٢:٣٤:٢٣ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق  في مبنى وزارة الدفاع الروسية بوسط موسكو، أمس الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن مصدر بخدمات الطوارئ.

حريق بالدفاع الروسية:

وبحسب ما أفاد به المصدر بخدمات الطوارئ فقد: “اندلع حريق في شرفة مبنى وزارة الدفاع”، وأن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

تدمير زورق أوكراني:

وأمس الأربعاء نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لزورق أوكراني حاول تفجير سفينة “إيفان خورس” الروسية في البحر الأسود.

ويظهر الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية أنه تم تدمير الزورق بنجاح حسب تصريحات وزير الدفاع الروسي.

ونقلت وسائل إعلام عن  المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف قوله: “بعد الهجوم الإرهابي في 26 سبتمبر 2022 على “التيار الشمالي – 1″ و”التيار الشمالي – 2″، تتخذ القوات المسلحة الروسية تدابير لحماية هذه المرافق، وليس عبثا”.

حريق مبنى الدفاع الروسية - روسيا

وتابع قائلا : “عند الساعة الـ05:30 صباحا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة “إيفان خورس” التابعة لأسطول البحر الأسود”.

ونوه أن السفينة تقوم بأداء مهام لضمان سلامة تشغيل خطي أنابيب الغاز “التيار التركي” و”التيار الأزرق” في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية التركية، بثلاثة زوارق مسيرة عالية السرعة.

كما أوضح أن تدمير جميع زوارق العدو على بعد 140 كلم شمال شرقي مضيق البوسفور، وأن “إيفان خورس” تواصل أداء مهامه.

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الدفاع الروسية اندلاع حريق تدمير زورق خدمة الطواريء زورق أوكراني

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