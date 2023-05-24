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هل أخذ استراحة من ارتداء النظارة يمنع تدهور البصر؟

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هل أخذ استراحة من ارتداء النظارة يمنع تدهور البصر؟

هل أخذ استراحة من ارتداء النظارة يمنع تدهور البصر؟

هل أخذ استراحة من ارتداء النظارة يمنع تدهور البصر؟
٠٢:٣٨:٤١ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أورد متخصصون في طب العيون ومشاكل الإبصار، عدة نصائح، للمحافظة على النظر، مصححين في الوقت نفسه عدة أمور خاطئة وشائعة بين الناس.

ارتداء النظارات

ومن جانبه، قال د. سفال خانال، الأستاذ المساعد في علم البصريات وعلوم الرؤية في جامعة ألاباما في برمنجهام، أنه ليس صحيحا أن أخذ استراحة من ارتداء النظارات يؤدي إلى منع تدهور البصر، مؤكدا أنه: “إذا كنت بحاجة إلى نظارات، يجب عليك ارتداؤها”.

العين نظارة - اجهاد العين

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التدخين وأشعة الشمس

ربطت دراسة بين التدخين وأمراض العيون المرتبطة بالعمر لدى كبار السن، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يؤدي إلى انهيار جزء من الشبكية ويؤدي إلى تشوش الرؤية.

وقال الخبراء إن المواد الكيميائية السامة في السجائر تدخل مجرى الدم وتضر بالأنسجة الحساسة في العين بما في ذلك الشبكية والعدسة والبقعة، حسب “القبس”.

كما أن هناك سبب يدعو الخبراء إلى عدم التحديق في الشمس، حيث أورد متخصصون أن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يتسبب في أضرار لا رجعة فيها لشبكية العين. وقال إن هذا يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين او سرطان العين، لذا ينصح بارتداء النظارة الشمسية.

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ارتداء النظارات ضعف النطر طب العيون مشاكل الإبصار معلومات طبية

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