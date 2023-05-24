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مليون و300 ألف نازح حصيلة الحرب في السودان
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مليون و300 ألف نازح حصيلة الحرب في السودان

مليون و300 ألف نازح حصيلة الحرب في السودان

مليون و300 ألف نازح حصيلة الحرب في السودان
٠٢:٣١:٠٤ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص.

هروب إلى الدول المجاورة

وقالت المنظمة الأممية إن الاشتباكات أجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل السودان. كما فر نحو 320 ألفا آخرين إلى دول مجاورة مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

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863 مدنيا على الأقل

وقتل الصراع 863 مدنياً على الأقل، بينهم 190 طفلاً على الأقل، وأصاب أكثر من 3530 آخرين، وفقاً لأحدث إحصائيات من نقابة الأطباء السودانية.

الأمم المتحدة: مليون نازح جراء الاشتباكات في السودان

كما دفع الدولة إلى الانهيار، حيث تحولت المناطق الحضرية في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة لها إلى ساحات قتال، حسب “العربية”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان الأزمة السودانية الحرب في السودان المنظمة الدولية للهجرة نزوح مليون سوداني

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