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“ضار وخفي”.. مايكروسوفت تتحدث عن نشاط إلكتروني مقلق في أمريكا
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“ضار وخفي”.. مايكروسوفت تتحدث عن نشاط إلكتروني مقلق في أمريكا

“ضار وخفي”.. مايكروسوفت تتحدث عن نشاط إلكتروني مقلق في أمريكا

“ضار وخفي”.. مايكروسوفت تتحدث عن نشاط إلكتروني مقلق في أمريكا
٠٢:٢٦:٠٠ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة مايكروسوفت، مساء أمس الأربعاء، عن نشاط إلكتروني ضار وخفي في أمريكا.

نشاط إلكتروني ضار وخفي

وحذرت مايكروسوفت من “نشاط إلكتروني ضار وخفي برعاية الصين يستهدف تعطيل البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة”، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وبات الصراع الأمريكي الصيني يتضح أكثر فأكثر في العديد من مناطق الكرة الأرضية خصوصًا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني سالم الحربي جميع مستخدمي نظام أندرويد بحذف تطبيق “irecorder” بسبب احتوائه على برنامج تجسس.

نصيحة لمستخدمي أندرويد

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إلى كل مستخدمي نظام اندرويد إحذف هذا التطبيق من جهازك فورا”.

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تطبيق يحتوي على برنامج تجسس

وأضاف الحربي أن شركة جوجل قامت بحذفه من متجر البرامج لوجود برنامج تجسس يصل إلى بيانات جهازك والتجسس عليك”.

ونصح الخبير التقني سالم الحربي بأهمية عمل فحص كامل للجهاز للتاكد من عدم وجود أي برامج تجسس وفيروسات”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا مايكروسوفت نشاط إلكتروني ضار

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