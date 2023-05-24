تنبيه للجميع بتوخي الحذر.. حالة مطرية غزيرة على 4 مناطق

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس بوقوع أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع والعلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

أمطارٌ على منطقة جازان

وهطلت أمس أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛شملت محافظات أحد المسارحة، وصبيا، وصامطة، وأبو عريش، وضمد.

أمطار على منطقة القصيم

كما هطلت أمطار خفيفة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعدداً من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

أمطار على منطقة الباحة

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ وزخاتٍ من البرد شَمِلَتْ مدينة الباحة ، وعددا من محافظاتها ، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ، جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

فيما نبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

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