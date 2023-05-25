وزارة الدفاع تعلن عن 124 وظيفة بعدة تخصصات

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 124 وظيفة، لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل معالجة المياه والصرف . مدير التخطيط والتطوير التنظيمي. سكرتير . أخصائي مراقبة الجودة . المسجل / NICU. مساعد مدير التمريض. مشرف تمريض. طبيب أخصائي في قسم العيون (الدوادمي). طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي). والمزيد …