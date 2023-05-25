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وزارة الدفاع تعلن عن 124 وظيفة بعدة تخصصات
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وزارة الدفاع تعلن عن 124 وظيفة بعدة تخصصات

وزارة الدفاع تعلن عن 124 وظيفة بعدة تخصصات

وزارة الدفاع تعلن عن 124 وظيفة بعدة تخصصات
٠٣:٠٢:٠٩ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 124 وظيفة، لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشغل معالجة المياه والصرف .
  2. مدير التخطيط والتطوير التنظيمي.
  3. سكرتير .
  4. أخصائي مراقبة الجودة .
  5. المسجل / NICU.
  6. مساعد مدير التمريض.
  7. مشرف تمريض.
  8. طبيب أخصائي في قسم العيون (الدوادمي).
  9. طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي).
  10. والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:- (اضغط هنا).

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