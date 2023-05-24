بعد مشاركته في حروب صعدة الست.. مسلح حوثي ينهي حياة عميد في الجيش اليمني

تواصل – فريق التحرير:

لقي العميد خالد حسن الحيدري، من الجيش اليمني، أمس الأربعاء، مصرعه، وأصيب نجله عبدالرحمن، وحفيده البالغ من العمر 5 سنوات، إثر تعرضهم لإطلاق رصاص مباشر من مسلح حوثي، اقتحم مجلس في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة غربي اليمن.

حوثي مسلح:

وتواجد العميد المغدور في المجلس، حين اقتحم مسلح حوثي هو عبدالرحمن حسن القليصي، المجلس، وأطلق النار بشكل مباشر من سلاحه الكلاشنكوف، ليصيب الحيدري ونجله وحفيده بجروح خطيرة.

وحسب مصادر محلية، حاول الأهالي إسعاف العميد الحيدري إلى المشفى، إلا أنه فارق الحياة في الطريق، فيما يرقد نجله وحفيده القاصر في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المديرية.

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حروب صعدة:

يذكر أن العميد الحيدري ضابط في الجيش شارك في حروب صعدة الست، ويقيم في منزله بمديرية بلاد الطعام بريمة منذ انقلاب الميليشيا على الدولة عام 2014.

بينما يعد القاتل من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدف الحيدري بشكل مباشر، دون معرفة سبب للجريمة حتى اللحظة.