تحذير من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أمس الأربعاء، من هجمات إرهابية، على البنى التحتية في الولايات المتحدة، قبل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في العام المقبل 2024.

دعم صيني

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأمن القومي الأمريكي، إن قراصنة مدعومين من الصين، شنوا هجمات على بنى تحتية أمريكية، حسب “العربية”.

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العودة الأمريكية

وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية فلوريدا، الجمهوري رون ديسانتيس، الأربعاء ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، من أجل قيادة ما أسماه “العودة الأميركية العظمى”.

وقال ديسانتيس في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر: “أنا مرشّح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأميركية العظمى”.

حملة انتخابية

وسيواجه المرشح عن الحزب الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة التي ستجري في نوفمبر 2024.

وقال ديسانتيس الأربعاء إنه سيعقد اجتماعا مع كبار الممولين لحملته، حيث سيطلقون على الفور جهود جمع التبرعات لحملته الانتخابية.

ومن المرجح أن تكون حجة ديسانتيس الأساسية للترشح هي أنه الجمهوري الوحيد الذي يمكنه هزيمة بايدن الذي تغلب على ترمب في انتخابات 2020.