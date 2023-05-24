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بحقد وكراهية.. نائب هولندي يغرد: شوارعنا مليئة بالمصلين
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بحقد وكراهية.. نائب هولندي يغرد: شوارعنا مليئة بالمصلين

بحقد وكراهية.. نائب هولندي يغرد: شوارعنا مليئة بالمصلين

بحقد وكراهية.. نائب هولندي يغرد: شوارعنا مليئة بالمصلين
٠١:٥٤:٥٥ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

غرد خيرت فليدرز، النائب الهولندي المتطرف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منتقدا تزايد أعداد المسلمين، والمصلين في شوارع هولندا.

مسجد السنة في لاهاي

وأرفق فيلدرز مع تغريدته مقطعا مصورا لتجمع عشرات المسلمين، في ساحة أحد المساجد بمدينة لاهاي، الواقعة بمقاطعة جنوب هولندا، وقال: “هذه هي هولندا 2023، مسجد السنة في لاهاي، شوارعنا مليئة بالمصلين.. هولندا لم تعد هولندا”.

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موجة التطرف

وتجتاح أوروبا، في العقدين الأخيرين، موجة من التطرف والعنصرية، تجاه المسلمين تحديدا، والعرب بوجه عام، وتتزايد النبرة العدائية، في العديد من البرلمانات الأوروبية، ولا سيما مع تصاعد التيار اليميني المتطرف في العديد من الدول، على رأسها، فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك وغيرها.

مظاهر الكراهية

وكانت وسائل إعلام، نقلت في وقت سابق، عن مديرة الأبحاث بمركز حقوق المسلمين في الدنمارك، آمنة حساني،قولها :” إن المسلمين يقبعون في أدنى درجات السلم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.

وتابعت في حديثها عن المسلمين: “يواجهون كلاجئين أيضاً التمييز، ليس بسبب تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين فقط، ولكن أيضاً بسبب صرامة شروط المواطنة وسياسات الفصل العرقي في البلاد”.

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أخبار أوروبا المسلمون في هولندا عنصرية الغرب مسجد السنة في لاهاي هولندا

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