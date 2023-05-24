40 فرصة استثمارية جديدة تطرحها أمانة الرياض للربع الثاني 2023

تواصل – فريق التحرير:

أعلنَت أمانة منطقة الرياض طرحَ أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة للربع الثاني من عام 2023م، تشمل مختلف المجالات.

جذب الشركات ورواد الأعمال

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى جذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة.

وبيَّنَت أن هذه القرص تأتي في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص للإسهام في تطوير المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، حسب “واس”.

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استثمارات فرنسية

وفي سياق مواز، أعلنت هيئة الطيران المدني، انطلاق ندوة الشراكة بين المملكة وفرنسا لتصميم وبناء مطار المستقبل.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بحضور 50 شركة فرنسية متخصصة في قطاع المطارات والبنية التحتية؛ عُقدت ندوة «شراكة فرنسية سعودية لتصميم وبناء مطار المستقبل» لبحث الفرص الاستثمارية مع قطاع النقل الجوي في المملكة”.

وشارك في الندوة عدد كبير من الشركات الفرنسية والسعودية التي تعمل في هذا الإطار، كان مناسبة لعرض الخبرات الفرنسية أمام روّاد هذا القطاع.