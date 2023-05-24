الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه للجميع بتوخي الحذر.. حالة مطرية غزيرة على 4 مناطق
تحذير من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة
بعد مشاركته في حروب صعدة الست.. مسلح حوثي ينهي حياة عميد في الجيش اليمني
بحقد وكراهية.. نائب هولندي يغرد: شوارعنا مليئة بالمصلين
7 نصائح للحفاظ على مكابح السيارة
40 فرصة استثمارية جديدة تطرحها أمانة الرياض للربع الثاني 2023

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

40 فرصة استثمارية جديدة تطرحها أمانة الرياض للربع الثاني 2023

40 فرصة استثمارية جديدة تطرحها أمانة الرياض للربع الثاني 2023

40 فرصة استثمارية جديدة تطرحها أمانة الرياض للربع الثاني 2023
٠١:١٢:٢٧ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنَت أمانة منطقة الرياض طرحَ أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة للربع الثاني من عام 2023م، تشمل مختلف المجالات.

جذب الشركات ورواد الأعمال 

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى جذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة.

وبيَّنَت أن هذه القرص تأتي في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص للإسهام في تطوير المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

أمانة منطقة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية في عرعر

استثمارات فرنسية

وفي سياق مواز، أعلنت هيئة الطيران المدني، انطلاق ندوة الشراكة بين المملكة وفرنسا لتصميم وبناء مطار المستقبل.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بحضور 50 شركة فرنسية متخصصة في قطاع المطارات والبنية التحتية؛ عُقدت ندوة «شراكة فرنسية سعودية لتصميم وبناء مطار المستقبل» لبحث الفرص الاستثمارية مع قطاع النقل الجوي في المملكة”.

وشارك في الندوة عدد كبير من الشركات الفرنسية والسعودية التي تعمل في هذا الإطار، كان مناسبة لعرض الخبرات الفرنسية أمام روّاد هذا القطاع.

الكلمات الدلالية:
40 فرصة استثمارية أمانة الرياض استثمارات المملكة اقتصاد السعودية جذب رواد الأعمال

مواد ذات صلة

المزيد
الفالح: 24 دولة تتعاون لخفض مخزونات النفط.. والمهمة لم تنتهِ

الفالح: 24 دولة تتعاون لخفض مخزونات النفط.. والمهمة لم تنتهِ

٠٥:٠٣ م، السبت، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٧
انخفاض أسعار النفط اليوم .. و”برنت” عند 84 دولارًا للبرميل

انخفاض أسعار النفط اليوم .. و”برنت” عند 84 دولارًا للبرميل

١٢:٥٨ م، الأربعاء، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7809.77 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7809.77 نقطة

٠٤:٥٣ م، الأحد، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

٠٢:٠٢ م، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *