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بشكل عاجل ..تعليم جازان يطالب بتحقيق حول إصابة طالب بالتماس كهربائي
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بشكل عاجل ..تعليم جازان يطالب بتحقيق حول إصابة طالب بالتماس كهربائي

بشكل عاجل ..تعليم جازان يطالب بتحقيق حول إصابة طالب بالتماس كهربائي

بشكل عاجل ..تعليم جازان يطالب بتحقيق حول إصابة طالب بالتماس كهربائي
١٢:٥٠:٢٤ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرض له أحد طلابها ظهر أمس الأربعاء 04 / 11/ 1444هـ بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبوعريش.

وأضافت إدارة التعليم في جازان، في بيان لها، أنه نقل الطالب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابته بالتماس كهربائي

وبين المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت إلى الاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.

وتابع بيان إدارة التعليم بجازان، أن المدير العام للتعليم بالمنطقة وجه بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها وبشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.

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الكلمات الدلالية:
التماس كهربائي تعليم جازان جازان طالب

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