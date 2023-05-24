7 نصائح للحفاظ على مكابح السيارة

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يؤكد خبراء السيارات، أن مكابح السيارة من أهم عوامل الأمن والسلامة في كافة أنواع السيارات وعلى جميع الطرق.

ويوضح الخبراء، أن مكابح السيارة، تعمل على توليد قوة كبح شديدة عن طريق خلق قدرة هائلة من الاحتكاك والذي يصاحبه الحرارة المرتفعة، ويؤدي هذا الاحتكاك القوي إلى إيقاف سيارتك كلياً.

والمكابح جزء استهلاكي بالسيارة حيث مع زيادة الاحتكاك تبدأ مكونات نظام الفرامل بالتأكل تدريجياً بمرور الوقت، ولكن يوجد بعض النصائح الهامة التي تساعدك على الحفاظ على نظام الفرامل لأطول فترة ممكنة.

نصائح للحفاظ على المكابح

1- حافظ على صيانة منظومة المكابح

تحتاج المكابح إلى بعض الرعاية للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، لذلك يجب الحفاظ على صيانة فرامل السيارة في مواعيدها المقررة، وأثناء الفحص يجب التأكد من فحمات الفرامل وتغيير القطع التالفة، والتأكد أيضاً من عدم اعوجاج أقراص الفرامل، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الزيت والتأكد من صلاحيته ويتراوح عمر زيت الفرامل من 2 إلى 3 سنوات.

2- المسافات الآمنة مع السيارات الأخرى

للحفاظ على مكابح سيارتك يجب التقليل من الاحتكاك قدر الإمكان، لذلك يجب أن تترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة على الطرق، حتى لا تضطر إلى الضغط المتكرر على الفرامل، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتك وسلامة الأخرين بترك المسافات الأمنة على الطريق.

3- تجنب الضغط الزائد على المكابح

عند السير في المنحدرات أو الطرق الممتلئة بالانعطافات الشديدة التي تتطلب تكرار الضغط على المكابح، يفضل أن تخفض سرعة سيارتك حتى لا تستخدم المكابح بطريقة زائدة عن الحد، حيث بإمكانك القيادة بسرعة مناسبة لتجاوز المنعطفات الشديدة، أو القيادة على الطرق المنحدرة ببطيء للحفاظ على سلامتك وللحفاظ على سلامة الفرامل.

4- تجنب السرعة الزائدة

تتسبب السرعات الزائدة بالكثير من الحوادث يومياً على المستوى العالمي، لذلك يجب التأكد من عدم تجاوز السرعات المقررة للطرق، حيث يتطلب الأمر الكثير من الضغط على فرامل سيارتك للحد من السرعة في المنعطفات أو عند الاقتراب من الإشارات المرورية، ومع تكرار عملية الضغط بقوة على المكابح لتفادي المخاطر يؤثر هذا بشدة على نظام الفرامل بأكمله.

5- تمهل قبل التوقف

عند القيادة على الطرقات المعتادة يومياً يسهل توقع الأماكن التي يصاحبها الكثافة المرورية الشديدة، أو الإشارات المرورية، وغيرها من المواقف التي تطلب تهدئة سرعة السيارة.

ويفضل أن تنظر للطرق بنظرة مستقبلية مع التوقف عن الضغط على دواسة الوقود لترك السيارة حتى تتمكن من التباطؤ بمفردها بدون الضغط على الفرامل لحين الحاجة إليها.

6- تجنب الوزن الزائد في السيارة

يتسبب الوزن الزائد في السيارة بزيادة الضغط على المحرك وناقل الحركة مع زيادة إستهلاك الوقود، بالإضافة إلى زيادة العبء الواقع على نظام الفرامل حيث يتطلب الأمر المزيد من القوة لكبح سرعة السيارة.

7- مراقبة أداء المكابح

راقب دائما أداء المكابح واتجه لمركز الصيانة في حالة سماع أصواع غير طبيعية أو في حالة ضعف أداء المكابح للضرورة القصوى.

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