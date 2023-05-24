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فوائد صحية ومذاق رائع.. أسهل الطرق لعمل السمك المشوي بالمنزل
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فوائد صحية ومذاق رائع.. أسهل الطرق لعمل السمك المشوي بالمنزل

فوائد صحية ومذاق رائع.. أسهل الطرق لعمل السمك المشوي بالمنزل

فوائد صحية ومذاق رائع.. أسهل الطرق لعمل السمك المشوي بالمنزل
٠١:١٠:٣٣ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعتبر الأسماك مصدرا أساسيا للبروتين في الوجبات الغذائية، خاصة لما تحتويه على الأوميغا 3 المهمة لصحة الجسم.

وتحظى الأسماك بحضور على المائدة في كل الدول، لكن تختلف طبيعة وطريقة تناولها، وإن كان المشوي منها مفضلا لدى الكثير من الشعوب.

السمك المشوي:

ويمكن صنع السمك بطرق متنوعة في المنزل، وأبسط طريقة في الفرن، عبر تحضير المكونات اللازمة وهي كالآتي:

-2 كيلو سمك بلطي نظيف ومغسول بالماء والملح والدقيق والخل.

– ربع كوب كزبرة خضراء.

– ربع كوب عصير ليمون.

– نصف ملعقة كمون.

– 5 فصوص ثوم مفروم.

– فلفل أخضر.

– ملح وفلفل حسب الرغبة.

– زيت نباتي.

طريقة تحضير السمك المشوي :

-امزج المكونات السابقة لتتبيل السمك بها.

– ضع نصف المزيج في بطن السمك من الداخل.

– اسكب نصف الكمية المتبقية من التتبيلة على السمك من الخارج، وامزج السمك بالتتبيلة جيدًا.

– أحضر فرشاة واغمسها في الزيت، ثم ضع طبقة بسيطة على السمك من الخارج.

– ضع السمك داخل ورق قصدير، وأحكم غلقه ثم ضعيه في صينية.

– ضع فحمة مشتعلة داخل الصينية الخاصة بالسمك.

– أدخل الصينية في الفرن وأتركها حتى تنضج.

– يحتاج السمك لحوالي 20 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

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الكلمات الدلالية:
اغذية الاسماك السمك المشوي طريقة عمل السمك المشوي

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