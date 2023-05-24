فوائد صحية ومذاق رائع.. أسهل الطرق لعمل السمك المشوي بالمنزل

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تعتبر الأسماك مصدرا أساسيا للبروتين في الوجبات الغذائية، خاصة لما تحتويه على الأوميغا 3 المهمة لصحة الجسم.

وتحظى الأسماك بحضور على المائدة في كل الدول، لكن تختلف طبيعة وطريقة تناولها، وإن كان المشوي منها مفضلا لدى الكثير من الشعوب.

السمك المشوي:

ويمكن صنع السمك بطرق متنوعة في المنزل، وأبسط طريقة في الفرن، عبر تحضير المكونات اللازمة وهي كالآتي:

-2 كيلو سمك بلطي نظيف ومغسول بالماء والملح والدقيق والخل.

– ربع كوب كزبرة خضراء.

– ربع كوب عصير ليمون.

– نصف ملعقة كمون.

– 5 فصوص ثوم مفروم.

– فلفل أخضر.

– ملح وفلفل حسب الرغبة.

– زيت نباتي.

طريقة تحضير السمك المشوي :

-امزج المكونات السابقة لتتبيل السمك بها.

– ضع نصف المزيج في بطن السمك من الداخل.

– اسكب نصف الكمية المتبقية من التتبيلة على السمك من الخارج، وامزج السمك بالتتبيلة جيدًا.

– أحضر فرشاة واغمسها في الزيت، ثم ضع طبقة بسيطة على السمك من الخارج.

– ضع السمك داخل ورق قصدير، وأحكم غلقه ثم ضعيه في صينية.

– ضع فحمة مشتعلة داخل الصينية الخاصة بالسمك.

– أدخل الصينية في الفرن وأتركها حتى تنضج.

– يحتاج السمك لحوالي 20 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

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