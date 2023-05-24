فوائد صحية ومذاق رائع.. أسهل الطرق لعمل السمك المشوي بالمنزل
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تعتبر الأسماك مصدرا أساسيا للبروتين في الوجبات الغذائية، خاصة لما تحتويه على الأوميغا 3 المهمة لصحة الجسم.
وتحظى الأسماك بحضور على المائدة في كل الدول، لكن تختلف طبيعة وطريقة تناولها، وإن كان المشوي منها مفضلا لدى الكثير من الشعوب.
السمك المشوي:
ويمكن صنع السمك بطرق متنوعة في المنزل، وأبسط طريقة في الفرن، عبر تحضير المكونات اللازمة وهي كالآتي:
-2 كيلو سمك بلطي نظيف ومغسول بالماء والملح والدقيق والخل.
– ربع كوب كزبرة خضراء.
– ربع كوب عصير ليمون.
– نصف ملعقة كمون.
– 5 فصوص ثوم مفروم.
– فلفل أخضر.
– ملح وفلفل حسب الرغبة.
– زيت نباتي.
طريقة تحضير السمك المشوي :
-امزج المكونات السابقة لتتبيل السمك بها.
– ضع نصف المزيج في بطن السمك من الداخل.
– اسكب نصف الكمية المتبقية من التتبيلة على السمك من الخارج، وامزج السمك بالتتبيلة جيدًا.
– أحضر فرشاة واغمسها في الزيت، ثم ضع طبقة بسيطة على السمك من الخارج.
– ضع السمك داخل ورق قصدير، وأحكم غلقه ثم ضعيه في صينية.
– ضع فحمة مشتعلة داخل الصينية الخاصة بالسمك.
– أدخل الصينية في الفرن وأتركها حتى تنضج.
– يحتاج السمك لحوالي 20 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
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