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قائد قوات الجوازات للحج يقف على جاهزية صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
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قائد قوات الجوازات للحج يقف على جاهزية صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

قائد قوات الجوازات للحج يقف على جاهزية صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

قائد قوات الجوازات للحج يقف على جاهزية صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
١٢:٤٩:٤٢ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفقد قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، للوقوف على استعدادات موسم حج 1444هـ

منصات الجوازات

وشملت الجولة الاطلاع على التجهيزات التقنية المستخدمة في منصات الجوازات ودعمها بالقوة البشرية المؤهلة لضمان إنهاء إجراءات ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لراحة وخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم.

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تأشيرة الزيارة

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة الزيارة للقادمين إلى المملكة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”.

وأوضحت أن تأشيرة الزيارة 90 يومًا، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.

وحددت السلطات، مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج اعتباراً من 21 من مايو الحالي وحتى 22 من يونيو المقبل.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المسجد الحرام مدير جوازات الحج موسم الحج وزارة الحج والعمرة

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