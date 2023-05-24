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بعد حادث القصيم.. “الطالبه المتوفيه” يتصدر التريند في المملكة ودعوات لها بالرحمات
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بعد حادث القصيم.. “الطالبه المتوفيه” يتصدر التريند في المملكة ودعوات لها بالرحمات

بعد حادث القصيم.. “الطالبه المتوفيه” يتصدر التريند في المملكة ودعوات لها بالرحمات

بعد حادث القصيم.. “الطالبه المتوفيه” يتصدر التريند في المملكة ودعوات لها بالرحمات
١٢:٢٣:٠٤ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر وسم الطالبه المتوفيه تريند تويتر في المملكة، بعد حادث حافلة نقل الطالبات في القصيم.

الطالبه المتوفيه:

وتفاعل رواد تويتر مع الحادث المؤلم ووجهوا دعوات الرحمة للطالبة المتوفية، حيث كتب أحدهم معلقا على الحادث:” لاحول ولاقوة الا بالله . رحم الله الطالبه المتوفيه . والله يشفي الطالبات المصابات”.

ترند الطالبة المتوفي - جامعة القصيم

بينما كتب آخر :” إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الطالبة المتوفية وأسكنها فسيح جناته ونسأل الله الشفاء العاجل لباقي الطالبات”.

وعلق أيضا أحد رواد تيوتر بالقول :” الله يرحم الطالبه المتوفيه ويغفر لها ويربط ع قلوب اهلها وذويها ، وألف سلامة على المصابتين اللهم اشفهم وعافهم”.

حادث الطالبات

وكانت جامعة القصيم، قد أعلنت أن رئيس الجامعة وجّه بمعالجة جميع ما يترتب على الوضع الأكاديمي للطالبات اللاتي تعرضن لحادث سير صباح هذا اليوم ويحقق الصالح العام لهن.

وفي وقت سابق، كشفت جامعة القصيم، تفاصيل حادث حافلة نقل طالبات من الجامعة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 ذو القعدة 1444هـ، ما أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 24 أخريات.

تفاصيل الحادث:

وجاء في البيان :” تعرضت إحدى حافلات نقل الطالبات صباح اليوم بمدينة بريدة حادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة”.

وتابع البيان :” وفور وقوع الحادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث والذي نتج عنه ببالغ الأسى وفاة إحدى الطالبات- رحمها الله- بعد تعرضها لإصابة شديدة ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن إصابات طفيفة ماعدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية”.

حادث القصيم - وفاة طالبات

وقالت الجامعة في البيان :” والجامعة إذ تشعر بالأسى والحزن فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات، وتؤكد بأنها تعمل مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث”.

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فيديو متداول لحادث انقلاب حافلة طالبات جامعة القصيم

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