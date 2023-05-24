تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بمحايل عسير.. غدا الخميس

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الخميس الموافق 5-11-1444هـ ،في جميع المدارس وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

تعليق الدراسة في محايل عسير:

جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية.

وأمس أعلنت أيضا تعليم محايل عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم الثلاثاء الموافق 3-11-1444هـ ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير.

وأضافت أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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