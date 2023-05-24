الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بمحايل عسير.. غدا الخميس
عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية
لمستخدمي نظام أندرويد.. احذف هذا التطبيق من جهازك فورًا
رئيس هيئة الأركان ورئيس أركان الجيش البنجلاديشي يبحثان التعاون العسكري والدفاعي
إنقاذ 150 طالبًا.. الفيضانات تضرب مدينة عربية (صور)
جيشان من الجراد والبط وجها لوجه.. تفاصيل مخيفة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بمحايل عسير.. غدا الخميس

تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بمحايل عسير.. غدا الخميس

تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بمحايل عسير.. غدا الخميس
١١:٢٠:٥٠ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الخميس الموافق 5-11-1444هـ ،في جميع المدارس وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

تعليق الدراسة في محايل عسير:

جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية.

وأمس أعلنت أيضا تعليم محايل عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم الثلاثاء الموافق 3-11-1444هـ ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير.

وأضافت أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

اقرأ أيضا:

بيان عاجل من تعليم محايل عسير بشأن الدراسة الحضورية غدًا

الكلمات الدلالية:
المدارس المسائية المركز الوطني للأرصاد تحويل الدراسة سلامة الطلاب والطالبات محايل عسير

مواد ذات صلة

المزيد
«المرور»: إتاحة نظام «باشر» لرفع المخالفات من موقع الحادث

«المرور»: إتاحة نظام «باشر» لرفع المخالفات من موقع الحادث

٠٧:٥٧ ص، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠١٧
مختصون يُحذِّرون: لهذه الأسباب ستتكرر مأساة مستشفى جازان.. و«الفالح» لن يحل المشكلة

مختصون يُحذِّرون: لهذه الأسباب ستتكرر مأساة مستشفى جازان.. و«الفالح» لن يحل المشكلة

٠١:٤٢ ص، الجمعة، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥
تكليف “الحارثي” متحدثاً باسم وزارة التربية

تكليف “الحارثي” متحدثاً باسم وزارة التربية

١٢:٠٦ م، الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠١٤
القبض على شخصين بحوزتهما 45 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر

القبض على شخصين بحوزتهما 45 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر

٠١:٤٠ م، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *