الصحة تحث على التأهب للجوائح العالمية وسرعة الاستجابة

تواصل – فريق التحرير:

ثمنت المملكة الجهود المبذولة من المنظمة والدول الأعضاء لتعديل اللوائح الصحية الدولية، التي تمثل الأداة القانونية الوحيدة التي يملكها العالم، لحوكمة الرصد والاستعداد والتصدي لمهددات الصحة العامة، ونسعى من خلال المفاوضات الجارية لصياغة معاهدة الأوبئة.

إنقاذ الأرواح

‏جاء في مشاركة المملكة في اجتماع الدورة (76) لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت شعار “منظمة الصحة العالمية في الخامسة والسبعين: إنقاذ الأرواح، قيادة الصحة للجميع”.

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صندوق دولي

وأصدرت وزارة الصحة بيانا جاء فيه، تؤكد المملكة سعيها لتحقيق المبادئ التي تضمّنها بيان القادة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين في العام 2020 مع بداية جائحة (كوفيد-19)، ومنها إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، وما تبعه من إنشاء صندوق دولي للجوائح، وتبرع المملكة للمساهمة فيه.

توجيهات القيادة

وأضاف البيان: إيماناً بتطبيق نهج الصحة الواحدة، وسعياً للاستجابة لتهديدات الصحة العامة، نتطلع بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة- أيدها الله- لحدثين مهمّين في العام القادم 2024 هما: إعلان الأمم المتحدة (بشأن مقاومة مضادات الميكروبات)، واستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات.