رسميًا.. دولة عربية تعتزم فرض ضريبة على قنوات “يوتيوب”

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، اعتزامها فرض ضريبة على قنوات منصة “يوتيوب” للفيديوهات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع بالمجلس الحكومي في العاصمة الرباط.

فرض ضريبة على يوتيوب:

وقال بايتاس إن “الحكومة تتدارس فرض ضريبة على يوتيوب”، مضيفا أنه “من المفترض أن كل نشاط له دخل مادي كيفما كان نوعه يجب أن تكون له مساهمة ضريبية”.

وأوضح أن الحكومة “بدأت التفكير في تلك الإجراءات بشكل جدي”، مبينا أن الحكومة “ستجد الصيغ الملائمة لفرض الضريبة خصوصا على الفئات المستهدفة وكيفية تنظيم تلك العملية”.

عدد كبير من القنوات

ويشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في عدد قنوات “يوتيوب”، فضلا عن ارتفاع كبير في استعمال منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق دراسة حديثة لمجموعة “سينيرجيا” (خاصة)، استخدم منصة فيسبوك خلال عام 2021 بشكل منتظم، 3 من أصل كل 4 مغاربة من مختلف شرائح المجتمع.

وكشفت الدراسة أنه في 2021، استخدم 84 بالمئة من المغاربة واتساب و42 بالمئة إنستغرام و14 بالمئة تيك توك و5 بالمئة تويتر، دون الإشارة إلى عدد مستخدمي فيسبوك.

وحتى 2022، فاق عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في المغرب 36 مليون شخص، بارتفاع بنسبة 39.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق الدراسة.

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