جيشان من الجراد والبط وجها لوجه.. تفاصيل مخيفة

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يعد جيش الجراد من أقوى جيوش الحشرات، ولا يمكن للبشر القضاء عليه بدون وجود خسائر فادحة.

جيش الجراد:

المرعب في الجراد أنه يتحرك بالملايين ويشكل هجوم جماعي فتاك ، والشيء المرعب أكثر هو أن الجراد ليس لديه معدة بل لديه أمعاء فق، لذلك هو عبارة عن آلة طحن متحركة لا تشبع.

ويمكن لجيش واحد من الجراد مكون من 80 مليون جرادة أكل كمية طعام تكفي لـ 35000 ألف شخص يوميا.

كما أنه يمكن أن يأكل ما يصل إلى 1.8 مليون طن متري من النباتات الخضراء، أي ما يعادل الغذاء الكافي لإطعام 81 مليون شخص.

أيضا تضع الجرادة الواحدة إلى ما يصل لـ 80 بيضة ، وخلال أسابيع سيخرج جميعهم للانضمام السرب وسيأكل الأخضر واليابس ولن يوقفه شئ فعليا.

جيش البط:

وتعتبر المرة الوحيدة التي انهزم فيها جيش الجراد بشكل طبيعي بدون مبيدات كانت في باكستان ، عندما أرسلت الصين 100 ألف بطة.

ويتمتع البط بشهية كبيرة، حيث يمكن للبطة الواحدة أن تأكل ما يقارب 100 جرادة يوميا.

ويتغذى البط على اللحم والأسماك والقشريات والحشرات والبذور والفواكه والخضروات والطعام الحلو والحار والساخن والبارد، ويمكنه الطيران والسباحة والركض ، وريشه مقاوم للماء.

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