لمستخدمي نظام أندرويد.. احذف هذا التطبيق من جهازك فورًا
تواصل – فريق التحرير:
نصح الخبير التقني سالم الحربي جميع مستخدمي نظام أندرويد بحذف تطبيق “irecorder” بسبب احتوائه على برنامج تجسس.
نصيحة لمستخدمي أندرويد
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إلى كل مستخدمي نظام اندرويد إحذف هذا التطبيق من جهازك فورا”.
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تطبيق يحتوي على برنامج تجسس
وأضاف الحربي أن شركة جوجل قامت بحذفه من متجر البرامج لوجود برنامج تجسس يصل إلى بيانات جهازك والتجسس عليك”.
ونصح الخبير التقني سالم الحربي بأهمية عمل فحص كامل للجهاز للتاكد من عدم وجود أي برامج تجسس وفيروسات”.
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كل مستخدمي نظام #اندرويد احذف هذا التطبيق من جهازك حالاً
🔴شركة قوقل احذفته من سوق بلي لوجود برنامج تجسس يصل الى بيانات جهازك والتجسس عليك
🟢بعد الحذف يجب عليك عمل فحص كامل لجهازك للتاكد من عدم وجود اي برامج تجسس وفيروسات
🟢اتمنى النشر رتويت ولايك واي استفسار رد اسفل التغريده pic.twitter.com/ZqPeQWOOFg
— سالم الحربي (@arnod) May 24, 2023