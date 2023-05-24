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لمستخدمي نظام أندرويد.. احذف هذا التطبيق من جهازك فورًا
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لمستخدمي نظام أندرويد.. احذف هذا التطبيق من جهازك فورًا

لمستخدمي نظام أندرويد.. احذف هذا التطبيق من جهازك فورًا

لمستخدمي نظام أندرويد.. احذف هذا التطبيق من جهازك فورًا
١١:٠٩:٤٤ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سالم الحربي جميع مستخدمي نظام أندرويد بحذف تطبيق “irecorder” بسبب احتوائه على برنامج تجسس.

نصيحة لمستخدمي أندرويد

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إلى كل مستخدمي نظام اندرويد إحذف هذا التطبيق من جهازك فورا”.

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تطبيق يحتوي على برنامج تجسس

وأضاف الحربي أن شركة جوجل قامت بحذفه من متجر البرامج لوجود برنامج تجسس يصل إلى بيانات جهازك والتجسس عليك”.

ونصح الخبير التقني سالم الحربي بأهمية عمل فحص كامل للجهاز للتاكد من عدم وجود أي برامج تجسس وفيروسات”.

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الكلمات الدلالية:
irecorder أندرويد برامج تجسس تجسس تطبيق سالم الحربي

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