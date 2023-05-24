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إنقاذ 150 طالبًا.. الفيضانات تضرب مدينة عربية (صور)
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إنقاذ 150 طالبًا.. الفيضانات تضرب مدينة عربية (صور)

إنقاذ 150 طالبًا.. الفيضانات تضرب مدينة عربية (صور)

إنقاذ 150 طالبًا.. الفيضانات تضرب مدينة عربية (صور)
١١:٠٩:٣٢ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت عناصر الحماية المدنية في ولاية قسنطينة بالجزائر، اليوم الأربعاء، من إنقاذ عائلتين و 150 طالبا من مؤسسة تربوية إثر فيضان الوادي بحمزة بوزيان.

فيضان الوادي بحمزة بوزيان:

وتدخلت لهذه العملية ثلاث وحدات للحماية المدنية، بدعم من السلطات المحلية في عين المكان بحضور مدير الحماية المدنية .

وتتواصل عملية الإجلاء حسب ما أفاد به بيان المديرية العامة للحماية المدنية في منشور بصفحة فايسبوك.وفي وقت سابق أدى تساقط الكثير من البرد، متبوعا بأمطار غزيرة إلى حدوث فيضانات في ولاية قسنطينة، حيث أظهرت الفيديوهات والصور حجم الكارثة التي لحقت ببعض المناطق.

وتدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إنقاذ السائقين الذين علقوا في الفيضانات، كما أحدثت الفيضانات خسائر مادية.
وتقع ولاية قسنطينة وهي إحدى الولايات الجزائرية، في الشمال الشرقي للبلاد وتحدها شرقًا ولاية قالمة وغربًا ولاية ميلة وشمالًا ولاية سكيكدة وجنوبًا ولاية أم البواقي.

كما أنها تعتبر من أقدم مدن العالم حيث يقدر وجودها بحوالي 2500 سنة قبل الميلاد، ويقطنها سكان من مختلف الأصول.

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الكلمات الدلالية:
فيضانات لاية قسنطينة

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