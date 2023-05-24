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رئيس هيئة الأركان ورئيس أركان الجيش البنجلاديشي يبحثان التعاون العسكري والدفاعي
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رئيس هيئة الأركان ورئيس أركان الجيش البنجلاديشي يبحثان التعاون العسكري والدفاعي

رئيس هيئة الأركان ورئيس أركان الجيش البنجلاديشي يبحثان التعاون العسكري والدفاعي

رئيس هيئة الأركان ورئيس أركان الجيش البنجلاديشي يبحثان التعاون العسكري والدفاعي
١١:٠٩:٣٩ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي اليوم، معالي رئيس أركان الجيش في جمهورية بنجلاديش الفريق الأول الركن إس إم شفيع الدين أحمد، الذي يزور المملكة حالياً.

العلاقات الثنائية

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجيش السعودي رئيس أركان الجيش البنغلاديشي رئيس هيئة الأركان

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