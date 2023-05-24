مشهد لا يصدق.. هروب ثور على طريق سريع في أمريكا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هروب ثور من إحدى مزارع ولاية ميشيغن الأمريكية فلحق به راعي بقر بحصانه حتى وصلوا للطريق السريع.

هروب ثور في أمريكا

وكما ظهر في المقطع المتداول، بدأ الراعي الأمريكي يلوح بالحبل الذي بيده حتى رماه على الثور الهائج وأمسك به.

وقبل أيام، أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجمع حشد من الناس أثناء هروب ثور هائج.

ثور هائج

وسادت حالة من الفزع بين الحشود، الذين فروا أمام هياج الثور المنطلق بسرعة نحوهم، كما أظهر الفيديو المتداول.

وقفز الثور الهائج المنطلق بسرعته، في منطقة خالية، وسط تهليل من الحضور، ويبدو أن الفيديو جرى التقاطه من إحدى المدن الإسبانية التي تشتهر بمصارعة الثيران

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