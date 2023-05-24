عن طريق “مكملات الفيتامينات”.. نصيحة لتحسين الذاكرة بعد الـ 60

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كشفت دراسة حديثة عن تأثير مكملات الفيتامينات، على صحة كبار السن، لاسيما القدرات الذهنية والإدراكية وقوة الذاكرة مع التقدم في العمر.

وأوضحت الدراسة أن مكملات الفيتامينات المتعددة تعزز وظيفة الذاكرة لدى بعض الأشخاص، بما يعادل 3 سنوات من فقدان الذاكرة الطبيعي المرتبط بالعمر.

تحسين ذاكرة كبار السن

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كولومبيا بنيويورك، ومستشفى بريغهام في بوسطن، وتتبعوا أكثر 3500 شخص فوق سن الـ 60 لدة 3 سنوات، وخضع المشاركون لاختبار للذاكرة في بداية الدراسة، ثم تكرر كل سنة.

وتضمن أحد الاختبارات قائمة من 20 كلمة، اطلع المشاركون عليها لمدة 3 ثوانٍ، ثم طلب منهم كتابة جميع الكلمات التي تذكروها على الفور، ثم مرة أخرى بعد 15 دقيقة. ويقيس هذا الاختبار وظيفة الحُصين، وهي منطقة في الدماغ تتحكم في التعلم والذاكرة، بحسب موقع “المجلة الأمريكية للتغذية السريرية”.

أهم نتائج الدراسة

وتفصيلا، أظهرت النتائج أنه بعد عام واحد، كان لدى المشاركين الذين تناولوا فيتامينات يومية وظيفة ذاكرة أفضل، حيث انتقلوا من تذكر 7.10 كلمة بشكل صحيح في البداية إلى 7.81 كلمة. بينما تحول المشاركون الذين حصلوا على حبوب وهمية من تذكر 7.21 كلمة إلى 7.65 كلمة.

ووفقاً للباحثين، هذا الفرق كان بمثابة تحسن في الذاكرة يساوي 3 سنوات من التغيير الطبيعي المرتبط بالعمر، حيث وجدت الدراسة أن هذا التحسن استمر لمدة عامين على الأقل من الدراسة، وكان أكثر وضوحاً لدى المصابين بأمراض القلب من بين المشاركين.

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