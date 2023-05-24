فيديو مخيف لسمكة قرش تحاول تحطيم قفص حديدي للغواصين في قاع البحر

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مرعبا لسمكة قرش مع عدد من الغواصين.

سمكة قرش تهاجم غواصين:

ويظهر مقطع الفيديو سمكة القرش وهي تهاجم الغواصين بعنف في قاع البحر، والذين كانوا بداخل قفص حديدي، لأجل حمايتهم من هجوم الأسماك المفترسة.

وقامت سمكة القرش بمحاولة هجوم عنيفة لتحطيم القفص والتهام الغواصين، حيث حاولت الدخول برأسها لكن لكبر حجمها لم تستطع الدخول.

كما يظهر الفيديو أيضا كيف حطم القفص الحديدي خياشيم القرش الذي استسلم في النهاية بسبب الإعياء والإصابات البالغة وسقط إلى قاع البحر.

الغواص وسمكة القرش:

وفي وقت سابق انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا غير متوقع لغواص يقوم بتوثيق مقطع فيديو لسمكة قرش عملاقة.

وبحسب ما تم تداوله فقد تمكن غواص في جنوب إفريقيا من التقاط مقطع فيديو بشكل قريب جدا لسمكة قرش بيضاء ضخمة.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله سمكة القرش عن مسافة قريبة جدا، كشفت عن حجمها الضخم وقوة أسنانها وشكلها المخيف.

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