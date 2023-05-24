الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو مخيف لسمكة قرش تحاول تحطيم قفص حديدي للغواصين في قاع البحر
بالأرقام.. خسائر القوات الروسية والأوكرانية في باخموت
عن طريق “مكملات الفيتامينات”.. نصيحة لتحسين الذاكرة بعد الـ 60
سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر.. الفلبين تعترف بارتكاب هذه الأخطاء
أمطار غزيرة على ينبع والمدينة وسيول شرق الرس (فيديو)
الحج والعمرة توضح طريقة تعبئة الإقرار الجمركي

الرئيسية

 /

منوعات

 /

فيديو مخيف لسمكة قرش تحاول تحطيم قفص حديدي للغواصين في قاع البحر

فيديو مخيف لسمكة قرش تحاول تحطيم قفص حديدي للغواصين في قاع البحر

فيديو مخيف لسمكة قرش تحاول تحطيم قفص حديدي للغواصين في قاع البحر
٠٩:٥٨:٢٠ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مرعبا لسمكة قرش مع عدد من الغواصين.

سمكة قرش تهاجم غواصين:

ويظهر مقطع الفيديو سمكة القرش وهي تهاجم الغواصين بعنف في قاع البحر، والذين كانوا بداخل قفص حديدي، لأجل حمايتهم من هجوم الأسماك المفترسة.

وقامت سمكة القرش بمحاولة هجوم عنيفة لتحطيم القفص والتهام الغواصين، حيث حاولت الدخول برأسها لكن لكبر حجمها لم تستطع الدخول.

كما يظهر الفيديو أيضا كيف حطم القفص الحديدي خياشيم القرش الذي استسلم في النهاية بسبب الإعياء والإصابات البالغة وسقط إلى قاع البحر.

الغواص وسمكة القرش:

وفي وقت سابق انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا غير متوقع لغواص يقوم بتوثيق مقطع فيديو لسمكة قرش عملاقة.

وبحسب ما تم تداوله فقد تمكن غواص في جنوب إفريقيا من التقاط مقطع فيديو بشكل قريب جدا لسمكة قرش بيضاء ضخمة.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله سمكة القرش عن مسافة قريبة جدا، كشفت عن حجمها الضخم وقوة أسنانها وشكلها المخيف.

اقرأ أيضا

شاهد أول صور دقيقة لأعمق سمكة تم اصطيادها على الإطلاق

الكلمات الدلالية:
أسماك سمكة قرش غواص وسمكة قرش منوعات

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. ابتكار أول سيارة قابلة للطي

شاهد.. ابتكار أول سيارة قابلة للطي

٠٩:١١ م، الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠١٣
جواز سفر خليجي «الأول عالميًّا»

جواز سفر خليجي «الأول عالميًّا»

٠٩:٤٨ ص، الأحد، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨
شاهد.. منزل في أستراليا يتعرض لغزو آلاف العناكب

شاهد.. منزل في أستراليا يتعرض لغزو آلاف العناكب

١٠:٣٦ م، الجمعة، ١١ نوفمبر ٢٠١٦
مشهد مُبكي.. بدء عمليات ردم «بئر ريان» ونفق الإنقاذ

مشهد مُبكي.. بدء عمليات ردم «بئر ريان» ونفق الإنقاذ

٠٨:٢٢ م، الأحد، ٠٦ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *