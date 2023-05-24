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حقيقة الاحتيال بوضع باركود على عداد المياه

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حقيقة الاحتيال بوضع باركود على عداد المياه

حقيقة الاحتيال بوضع باركود على عداد المياه

حقيقة الاحتيال بوضع باركود على عداد المياه
١٠:١٤:١٢ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات أن الرسالة المتداولة بعنوان “طريقة جديدة للنصب يقومون بقفل عداد الماء ووضع ورقة فيها باركود ومكتوب عليها سبب الفصل عدم السداد وعند مسح الباركود يتم اغلاق حسابك” غير صحيحة، الباركود آمن والملصق حقيقي.

خدمات شركة المياه 

وأكدت الهيئة أن الدخول على خدمات شركة المياه الوطنية يجري من خلال تسجيل الدخول بكلمة السر الخاصة بالعميل والتحقق الثنائي من خلال إرسال رمز لرقم جواله.

الأمر الذي سبق أن نفته فرع شركة المياه الوطنية في المنطقة الشرقية، وأكدت أن وضع الملصقات على العداد، لرفع درجة التنبيه، وتأتي الخطوة على الأغلب في حال عدم تحديث المستفيد لبياناته ومعلومات التواصل به في شركة المياه.

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نشر الشائعات 

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم نشر الإشاعات قبل التأكد منها ومن حقيقتها.

جاء حكم الشيخ الفوزان ردا على سؤال مفاده: الإشاعات أمرها خطير، وبعض الناس يجري خلف هذه الإشاعات، ويقوم بنقلها على علاِّتها في المنتديات والمجالس والإنترنت، ولا يلقي لها بالا، حدثونا عن خطر الإشاعات في الشريعة الإسلامية

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أخبار السعودية اليوم شركة المياه طريقة جديدة للنصب مكافحة الشائعات

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